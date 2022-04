आदिवासियों व ग्रामीणों का इलाज करने का सपना संजोए आयुषी

डॉक्टर बनने के लिए कोटा गई नीट की तैयारी करने

दमोह. हायर सेकंडरी बारहवीं में दमोह की छात्रा आयुषी शुक्ला का प्रदेश में तीसरा स्थान लगा है। बगैर प्रेशर के पढ़ाई करने वाली आयुषी को भरोसा नहीं था कि उसका प्रदेश में तीसरा स्थान लग जाएगा। वह आदिवासी अंचल या ग्रामीणों का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है।

दमोह शहर के जबलपुर नाका निवासी रामप्रकाश शुक्ला स्कूल शिक्षक हैं, उनकी पुत्री आयुषी शुक्ला ने नव जागृति स्कूल में अध्ययन करते हुए 487 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आयुषी ने बताया कि वह इस समय कोटा में है और 15 दिन पहले ही कोचिंग करने आई है, वह नीट की तैयारी करना चाहती है। डॉक्टर बनने का सपना उसने बचपन से ही संजोया था, क्योंकि उसे जीव विज्ञान पसंद है, जिसमें मानव शरीर से संबंधित पूरा ज्ञान होता है, जो एक डॉक्टर के लिए सहायक होता है। वह डॉक्टर बनने के बाद जब ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिए अपना बांड भरेगी तो उसका पसंदीदा क्षेत्र उसके पैतृक गांव भैंसा का ब्लॉक हटा रहेगा। या वह छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र के किसी गांव में जाकर सेवा करेगी। आयुषी का कहना है कि शहर में तो हर कोई चिकित्सा कार्य करना चाहता है लेकिन वह ग्रामीण जनों की सेवा करना चाहती है इसलिए वह एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनकर किसी गांव में सेवा कर अपना सपना पूरा करेगी। आयुष के दादा नर्बदा प्रसाद शुक्ला भी शिक्षक थे। पापा व दादा शिक्षक होने के बाद भी कभी आयुषी पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जिससे उसने कभी भी पढ़ाई का टेंशन नहीं लिया। उसे विश्वास था कि उसके अच्छे नंबर आएंगे लेकिन यह भरोसा नहीं था कि उसका प्रदेश में तीसरा स्थान आएगा।

10वीं में प्रदेश में टॉप रहने वाली नेहा का 12वीं में छटवां स्थान

हायर सेकंडरी परीक्षा में नव जागृति स्कूल में अध्ययनरत नेहा उपाध्याय ने 486 अंक लेकर प्रदेश में छटवां स्थान प्राप्त किया है। नेहा ने दसवीं में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर शहर को गौरान्वित किया था। वह आइएएस बनने के लिए फिलहा जेइ परीक्षा देकर बीइ करना चाहती है।

नेहा उपाध्याय ने बताया कि 12वीं में वह प्रदेश में प्रथम रैंक लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन परीक्षा के 15 दिन पहले उसके दादा जी का स्वर्गवास हो गया, जिससे उसकी पढ़ाई में खलल पड़ा, जिससे उसकी रैंक प्रदेश में छटवीं पहुंच गई है, लेकिन नेहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वह आइएएस बनना चाहती है, क्योंकि उसके पिता सरस्वती स्कूल में शिक्षक है, उन्होंने नेहा की पढ़ाई और सपने पूरे करने के लिए अथक परिश्रम किया है, जिससे वह अपना मुकाम पा सके।

10वीं के बाद 12वीं में भी 9वें स्थान पर

हायर सेकंडरी स्कूल में नव जागृति स्कूल की छात्रा सिद्धि श्रीवास्तव का प्रदेश में 9वां स्थान लगा है। दो साल पहले 10वीं परीक्षा में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में इसी स्थान पर थी। सिद्धि आाइआइटी करना चाहती है, जिसमें प्रवेश के लिए कोचिंग कर रही है। उसके पिता डेयरी का व्यवसाय करता हैं। उसे विश्वास है कि जिस तरह उसने 10वीं व 12वीं दोनों परीक्षाओं में स्थान प्राप्त किया है इसी तरह वह भी आइआइटी की प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी।

राज मिस्त्री का पुत्र 10वीं में प्रदेश में 9वें स्थान पर

एक्सीलेंस स्कूल में अध्ययनरत 10वीं के छात्र आलोक अहिरवार ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है।

मुडिय़ा गांव में रहने वाले रतिराम अहिरवाल आसपास के गांवों में मकान निर्माण में राज मिस्त्री का काम करते हैं। मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे बेटे आलोक अहिरवार को अच्छे से पड़ा रहे हैं। मुडिय़ा गांव से बस से अपडाउन करता था। पिता को अथक परिश्रम करता देख आलोक ने मन लगाकर अध्ययन किया। वह शाम को 5.30 पर खाना खाकर पढऩे बैठ जाता था फिर 11 बजे उठता था, आम बच्चों की तरह उसका खेल में मन नहीं लगता है। वह मेहनत कर अफसर बनना चाहता है, अभी मुकाम तय नहीं है। उसका एक भाई पोस्ट आफिस में नौकरी करता है, उससे बड़ा दूसरा भाई पढ़ाई कर रहा है।

पूरा पाठक्रम दो बार किया कंठस्थ 10वीं में 9वें स्थान पर

नवीन हायर सेकंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा के छात्र रवि राज विश्वकर्मा ने प्रदेश की मैरिट सूची में नौवां स्थान प्राप्त किया है। उसके पिता रविराज प्राथमिक शाला बिजोरी पाठक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक दामोदर विश्वकर्मा है। मुरली मनोहर वार्ड निवासी रविराज ने बताया कि वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था। उसने दो बार पाठ्यक्रम कंठस्थ कर लिया था, जिससे उसे प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है।

