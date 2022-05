कलेक्ट्रेट बंगला से लगी बाउंड्री बने बांसों से दुर्घटना का अंदेशा

सड़क पर हवा से कभी भी गिर सकते हैं बांस

दमोह. जेल से लेकर जटाशंकर तिराहे तक कलेक्ट्रेट बंगला की बाउंड्री बांसों की झुरमुट से बनी हुई है। गर्मी के दिनों में इन बांसों के झुरमुट में आग लग गई थी। साथ ही पके हुए बांस टूटकर हवा में आधे लटक रहे हैं जो तेज अंधड़ में कभी सड़क पर गिर सकते हैं। इसके अलावा इसकी छोटी कटीली झाडिय़ां आधी सड़क पर झूल रही हैं।

शहर आने के लिए जबलपुर नाका क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों व कार्यालयों तक जाने के लिए सबसे व्यस्तम मार्ग जेल से लेकर जटाशंकर तिराहा है। यह एक ब्लेक पाइंट के रूप में भी सामने आ रहा है, जहां कई सड़क हादसे हो चुकी हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जान भी जा चुकी है। वर्तमान में इस मार्ग पर सबसे बड़ी समस्या बांसों का झुरमुट बना हुआ है।

संकरे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के दौरान जो व्यक्ति साइकिल या बाइक से जटाशंकर की ओर जाता है वह सड़क व्यस्त होने से इन्हीं बांसों के नीचे से निकलता है। जहां से निकलने पर बाइक सवारों व साइकिल सवारों को इन बासों के कारण चोटिल होना पड़ रहा है। कई लोगों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है कि जैसे ही दोनों तरफ से चार पहिया वाहन निकलते हैं तो बाइक चालकों या साइकिल से जा रहे लोगों को सड़क का बिल्कुल किनारा लेना पड़ता है, जहां पर फुटपाथ से आगे सड़क तक बांस झूलते हुए लोगों को टच कर रहे हैं।

सिविल वार्ड मोड़ से लेते हैं किनारा

जेल पेट्रोल पंप के बगल से एक सड़क सिविल वार्ड की ओर जाती है, जो लोग जेल से जबलपुर नाका की ओर जाते हैं, इस रोड पर वाहन आने के बाद एक दम किनारा लेते हैं, जैसे वह फुटपाथ का किनारा लेते हैं, वैसे ही बांसों के झुरमुट की श्रंखला शुरू हो जाती है और क्रासिंग कर रहे वाहनों को साइड देने के चक्कर में लोग लटक रहे बांसों को भूल जाते हैं जिनसे उन्हें चोटिल होना पड़ रहा है कई लोगों को तीखे कांटों की चुभन का सामना भी करना पड़ा है।

ठीक से सफाई छटाई नहीं

बांसों के झुरमुट में आग लगने के बाद बांसों को छटाई व सड़क पर सफाई ठीक से नहीं कराई गई है, जिससे कई जगह से बांस बीच में टूटकर हवा में लटक रहे हैं जो तेज अंधड़ या हवा में कभी भी नीचे गिर सकते हैं और जो लोग उस दौरान नीचे से निकलेंगे वह हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा सड़क किनारे भी बांसों की कटीली झाडिय़ां पड़ी हुई हैं, जिन्हें नगर पालिका परिषद द्वारा साफ नहीं किया गया है।

Bamboo can fall on the road at any time from the wind