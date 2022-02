कलेक्टर के आने के पहले नपा ने बुल्डोजर चलाकर हटाए अतिक्रमण

कलेक्टर के निर्देशों का उनके आगमन के पूर्व हो रहा पालन

दमोह. कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य गुरुवार को कचौरा शॉपिंग सेंटर सेंटर का निरीक्षण करने जाने वाले थे, इससे पूर्व नपा का अतिक्रमण विरोधी अमला बुल्डोजर लेकर पहुंच गया। यहां पर करीब 8 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने दोपहर में यहां का निरीक्षण किया।

दमोह शहर के बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण फैला हुआ है, कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नपा का अतिक्रमण विरोधी दस्ता दिन भर स्पेशल वाहन में इधर-उधर तफरी करता रहता है, जबकि उसे कलेक्टर का निर्देशों का पालन कराते हुए अभी तक पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त कर देना था। लेकिन वह इस मामले में लेट लतीफी कर रहा है। गुरुवार को सुबह जैसे ही कलेक्टर द्वारा कचौरा शॉपिंग सेंटर के भ्रमण की जानकारी नपा को लगी तो अतिक्रमण विरोधी दस्ता भी तत्काल एक्टिव हो गया।

हटाए 10 से अधिक अतिक्रमण

नगर पालिका परिषद का बुल्डोजर यहां पहुंचा और आनन-फान में करीब आधा घंटे में 10 से अधिक अतिक्रमण हटाकर मैदान साफ कर दिया गया। अमले ने कचौरा शापिंग सेंटर में अवैध रूप से लगा गई दुकानों पर बुल्डोजर चलाया। अतिक्रमण हटता देख दुकानदार स्वयं अपने टपरे हटाने लगे कुछ को नपा द्वारा स्वयं हटाया गया।

सड़कों का अतिक्रमण हटाने के निर्देश

कलेक्टर ने बाजार क्षेत्र में सड़कों पर फुटपाथी अतिक्रमण हटाने व घंटाघर के ईद-गिर्द 200 मीटर हाथ ठेले न लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस व नगर पालिका परिषद द्वारा 200 मीटर की लाइन भी खींची गई थी, लेकिन इस लाइन के अंदर हाथ ठेला, सब्जी दुकानों को हटाने की कार्रवाई नपा द्वारा नहीं की गई थी।

कलेक्टर की फटकार से बचने कार्रवाई

कलेक्टर नगर पालिका परिषद को बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के कई बार निर्देश दे चुके हैं। गुरुवार को कलेक्टर को कचौरा शापिंग सेंटर पहुंचना था। जिसकी जानकारी नपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को लग चुकी थी, जिसने आनन-फानन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी। कलेक्टर जब भ्रमण पर आए तो उन्हें साफ मैदान मिल गया और नपा सीएमओ कलेक्टर की फटकार से बच गए।

चिह्नित अतिक्रमणों को किया नजरअंदाज

दमोह जिले में कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य जबसे पदस्थ हुए हैं तब से समय-सीमा बैठकों के साथ राजस्व व नपा की बैठकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में मुनादी कराई गई थी, इसके बाद अतिक्रमण चिह्नित कर लाइन भी खींची गई थी। कई जगह नोटिस भी चस्पा किए गए हैं, लेकिन इसके बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। जबकि नोटिस पीरियड भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता अतिक्रमण हटाने के बजाए अब कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान ही साफ सुथरी जगह बनाने के काम में जुट गया है, जिसके तहत कचौरा शॉपिंग सेंटर में आनन-फानन में की गई कार्रवाई को देखकर सामने आया।

Before the arrival of the collector, NAPA removed the encroachment by running a bulldozer