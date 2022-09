प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल पा रहा है लाभ

छत पर पॉलीथिन, कच्चा मकान नपा में दर्ज है पक्का मकान

दमोह. नया बाजार नं. 4 मल्लपुरा वार्ड सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित नजर आ रहा है। यहां के हितग्राहियों को यदि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत भी हुआ है तो यहां के लोगों को आधी अधूरी किस्ते दी गई हैं।

नया बाजार नंबर 4 मल्लपुरा से शुरू होता है, जो पलंदी चौराहा ढिमरोला व ओवर ब्रिज के पास तक का रिहायशी वार्ड आता है। यह पूरा वार्ड गंदी बस्ती के रूप में तब्दील है। चलने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। गंदे निकासी के लिए नालियां क्षतिग्रस्त हैं। यहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। हरिजन बाहुल्य वार्ड होने के कारण यहां 85 फीसदी लोगों की आय का जरिया दिन मजदूरी है। आरक्षण का लाभ होने के बाद भी यहां के युवा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि पारिवारिक आमदनी बढ़ाने के लिए 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। यहां का अधिकांश युवा अब महानगरों में भी मजदूरी करने जाने लगा है। जो यहां पर हैं व बेरोजगारी के आलम में निर्माण कार्यों में मजदूरी या पल्लेदारी का व्यवसाय अपना रहे हैं।

खाली प्लाटों में भरा रहता पानी

नया बाजार नंबर 4 में दो जगह खाली प्लाट होने के कारण यहां जलभराव की स्थिति रहती है। जिससे मच्छरों की तादाद बढ़ती है। बारिश के दौरान निकलने वाले कीट पतंगे सूर्य अस्त के बाद लोगों के जीवन में खलल डालते हैं। इसके अलावा पानी की सड़ांध के कारण दुर्गंध फैली रहती है।

सफाई का अभाव

नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता अभियानों के तहत भले ही प्रचार से दीवार रंग दी हों, लेकिन नया बाजार नं. 4 में सफाई व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई देती है। सिर्फ सफाई कर्मियों की वहां उपस्थिति होती है जहां पर सड़कें अच्छी हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं, जहां सड़कें क्षतिग्रस्त व नालियां क्षतिग्रस्त हैं, वहां सफाई नहीं कराई जाती है। इसके अलावा इस वार्ड के लिए पर्याप्त सफाई कर्मी भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

प्रस्ताव डाले हैं

पार्षद कमलरानी चौधरी का कहना है कि वार्ड में सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण के अलावा नदाने पर स्थित सामुदायिक भवन की बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव डाला है। उनके वार्ड में सफाईकर्मी कम मिले हैं, जिससे सफाई व्यवस्था ठप रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है, जिससे वार्ड के लोग जर्जर आवासों में रह रहे हैं। हरिजन बाहुल्य वार्ड उपेक्षित हैं और यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

