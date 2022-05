भाजपा दवाब व प्रेशर के सहारे विपक्ष को करना चाह रही समाप्त: विभा पटेल

महिला उत्पीडऩ व महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी

दमोह. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल व उपाध्यक्ष व बुंदेलखंड प्रभारी कविता पांडेय शुक्रवार को दमोह पहुंची। उन्होंने महिला कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। महिलाओं से संदर्भित ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विभा पटेल ने कहा कि लोकतंत्र व विपक्ष को समाप्त करने की भाजपा ने नई परंपरा शुरू की है, जिसमें विपक्षी प्रतिनिधियों पर दवाब, प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके लोग शासकीय सेवाओं में हैं तो उन्हें टार्गेट किया जा रहा है। उन्होंने सीहोर के ताजा दलबदल को केंद्रित करते हुए यह बात कही।

पुलिस में फैला भ्रष्टाचार

विभा पटेल ने जबेरा में मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले में गलत आरोपी को गिरफ्तार किए जाने व दोषी को छोड़े जाने पर कहा कि पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह अकेले दमोह में ही नहीं भाजपा के दवाब व भ्रष्टाचार के चलते दोषियों को बचाया जा रहा है व निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर कहा कि अभी पता चला है कि दमोह में एक लूट की घटना हो गई है। यह सब पुलिस व प्रशासन की पकड़ ढीली होने का परिणाम है कि अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है।

महंगाई व उत्पीडऩ को लेकर होगा संघर्ष

विभा पटेल ने कहा कि चाहे महंगाई हो या उत्पीडऩ इससे महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं। अब महिला कांग्रेस लगातार बूथ स्तर, वार्ड स्तर व नगर में ऐसी महिलाओं को साथ लेकर महंगाई के विरोध में महिला उत्पीडऩ के विरोध में लगातार संघर्ष करेगी। महिला कांग्रेस अब महिलाओं के साथ खड़ी होकर समस्याओं के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फंूकने जा रही है।

टैक्स वसूल रहे अंशदान नहीं दे रहे

विभा पटेल ने कहा कि मप्र की भाजपा सरकार सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ नागरिकों पर डाले हुए है। पहले योजना आयोग होता था, जो राज्यों से प्राप्त टैक्स का अंशदान राज्य को वापस करता था, लेकिन मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया है। अब राज्यों द्वारा दिया जाने वाले टैक्स का अंशदान केंद्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय बोलियों को किया समाप्त

बुंदेलखंड प्रभारी कविता पांडेय ने कहा कि पहले क्षेत्रीय बोलियों के कार्यक्रम आते, जिसमें बुंदेलखंडी, बघेली, मालवी रहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने क्षेत्रीय बोलियों को भी समाप्त कर दिया है। हमें अपनी क्षेत्रीय बोली को भी बढ़ावा देना चाहिए व उसे आम बोलचाल में इस्तेमाल करना चाहिए।

BJP is trying to end the opposition with the help of pressure and pressure: Vibha Patel