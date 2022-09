बड़े भाई के बाद छोटे भाई ने भी बगैर कोचिंग नीट परीक्षा की पास

शिक्षक दंपत्ती के दोनों पुत्र बनेंगे डाक्टर

दमोह. दमोह निवासी उदय पंत ने नीट परीक्षा में 720 में 662 अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने यह सफलता बगैर कोचिंग के प्राप्त की है। इनके बड़े भाई रामनरेश पंत ने भी बगैर कोचिंग के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी जो एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है।

दमोह निवासी निर्भय पंत व चंपा पंत दोनों स्कूल शिक्षक हैं। शिक्षक दंपती के दोनों पुत्र बचपन से होनहार रहे हैं। इनके बड़े बेटे रामनरेश ने नीट की तैयारी सेल्फ की थी, वह पहले प्रयास में ही निकल गया था। जब वह स्वयं सफल हुआ तो उसने अपने छोटे भाई के लिए भी प्रेरित किया। जिसने भी सेल्फ स्टडी से नीट पास कर ली है।

दोनों भाईयों के एक साथ नीट में सफल होकर डॉक्टर बनने के सफर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी वाईए कुरैशी कहते हैं कि यह बड़े फर्क की बात है कि नीट जैसे टफ एक्जाम जिसके लिए 12वीं के बाद ड्राप कर बाहर कोचिंग करने जाते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं होते हैं, वहीं दमोह जैसे छोटे शहर से एक ही परिवार के दो बच्चों का नीट में सफल होना फर्क और गौरव का विषय है। ऐसे शिक्षक दंपती जिनके दो बेटे डॉक्टर बनने वाले हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं।

कोरी समाज के लिए फर्क

आपको बता दें कि उदय पंत कोरी समाज से आते हैं, इस समाज में साक्षर क्षमता का ग्राफ नीचे हैं, नीट जैसी परीक्षा में कोरी समाज के एक ही परिवार से दो बेटे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिससे समस्त कोरी समाज में भी हर्ष की लहर है। आपको बता दें कि पहले कोरी समाज के लोग छोटी नौकरियों पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब नए बच्चे प्रोफेशनल व्यवसाय करना चाहते हैं, उदय व राम नरेश डॉक्टर बनने के बाद अपने माता-पिता का सपना साकार करने के लिए प्रयास में जुट गए हैं।

Both the sons of the teacher couple will become doctors