राय चौराहा के बजाए घंटाघर होकर निकाली गईं बसें

घंटाघर से रांग साइड से बसों की दिन भर होती रही आवाजाही

दमोह. कलेक्ट्रेट व कोतवाली में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य व कोतवाली की बैठक में दमोह एसडीएम गगन बिसेन ने निर्देश थे कि किसी भी स्थिति में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन बैठक के दूसरे दिन ही राय चौराहा होकर निकलने वाली बसें घंटाघर से होकर निकल रही थीं। घंटाघर में रांग साइड से बसों के निकलने से हर पल जाम की स्थिति बन रही थी।

शारदेय नवरात्र पर दमोह में भव्य झांकियां सजाई जाती रही हैं। जिससे पहले शहर के अंदर ही ट्रॉफिक की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाती थी। शांति समिति की बैठकों में इस बात का निर्देश दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में पंडालों से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। हर साल इस नियम को समितियों द्वारा फॉलो किया जाता रहा है। इस बार राय चौराहा पर संकरा रास्ता छोड़ा गया है, जिससे कार व बाइक भी बामुश्किल निकल पा रहे हैं। इसके साथ ही पलंदी चौराहे पर एक बैरिकेट्स रख दिया गया है। जिससे हटा, छतरपुर, टीकमगढ़ व पन्ना की ओर से आने वाली सभी बसों की आवाजाही घंटाघर बाजार क्षेत्र से दिन भर होती रही। बसों की आवाजाही के दौरान न ही पलंदी चौराहा और न ही घंटाघर पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

रांग साइड से प्रवेश

पलंदी चौराहा से घंटाघर के बीच काफी संकरा रास्ता है। मांगज स्कूल से घंटाघर तक बीच में डिवाइडर रखे हैं, जिससे संकरी सड़क से जब बसें बस स्टैंड के लिए जा रही थीं तो वह रांग साइड से प्रवेश कर रही थीं, जिससे तीन ओर हर पल जाम की स्थिति बन रही थी। शाम के समय भीड़भाड़ बढऩे के बाद सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा।

भारी ट्रॉफिक से दुर्घटना का अंदेशा

नवरात्र के पहले दिन ही घंटाघर से भारी ट्रॉफिक निकाले जाने के कारण दुर्घटना का अंदेशा भी बन रहा है। दमोह शहर में शारदेय नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जिससे शाम को घंटाघर के ईद-गिर्द काफी भीड़ होती है। इस स्थिति में बसों की आवाजाही भी बाजार क्षेत्र से होने के कारण जहां जाम की स्थिति बन रही है, वहीं दुर्घटनाओं का अंदेशा भी हो रहा है। घंटाघर पर स्थित एमएलबी स्कूल की छुट्टी होने के बाद लगातार जाम की स्थिति बनी और करीब 10 से 15 मिनट तक एंबुलेंस को भी रास्त क्लियर होने का इंतजार करना पड़ा।

बायपास से नहीं निकाली बसें

राय चौराहा पर रास्ता बाधित होने की दशा में बसों को इमलाई बायपास से डायर्वट किया जा सकता था, लेकिन दिन भर जाम की स्थिति बनती रही, यातायात डायवर्ट करने की सुध किसी को भी नहीं रही। यदि बसों का यातायात डायर्वट नहीं किया तो आने वाले नवरात्र पर्व पर मुख्य बाजार व घंटाघर क्षेत्र में जाम की समस्या बनती रहेगी।

