दमोह तेज लू की चपेट में आने से चौराहों पर पसरा सन्नाटा

शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को कर रहे हलाकान

दमोह. रविवार को तेज गर्मी के साथ लू चलने से दोपहर 12 बजे तक शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं के थपेड़ों से बाहर निकले लोग हलाकान हो रहे थे। इस साल अप्रेल माह के शुरुआती दौर में ही मई-जून जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है।

दमोह जिले में पिछले दो दिनों से दिन का तापमान 43 डिग्री पार चल रहा है। शनिवार को 43.६ डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं रविवार को 43.५ अधिकतम व न्यूनतम तापमान 23.५ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी का पारा चढऩे के अलावा दमोह में तीव्र लू चल रही है। जिसका असर धूप में निकलने वाले बच्चों पर दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चों के चेहरे ढंकने के बाद ही लाल हो रहे हैं। लू के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।

लू का लॉकडाउन घर पर रहे

दमोह में पिछले दिनों से तीव्र लू का असर होने पर सीएमएचओ डॉ. संगीता त्रिवेदी ने स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। गर्म हवाएं चलने लगी हैं। जिसके कारण लू लगने की आशंका बढ़ गई है। लू से बचने के लिए जन सामान्य को ज्यादा समय तक घर में रहने की सलाह दी गई है। मार्च माह के अंतिम सप्ताह से ही तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। आमजन अतिआवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खाली पेट घर से बाहर न जाएं। इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी जरूर पिएं। लू से बचाव के लिए देशी घरेलू उपाय आम का पना, नींबू का पानी व प्याज का रस उपयोग करे। बाहर निकलते समय सूती कपड़े से चेहरा और सिर ढंककर रखें तथा पानी साथ में जरूर रखें। पहनने के लिए सूती कपड़ों का अधिक उपयोग करें। अगर लू के लक्षण जैसे मिचली आने, गला सूखने तथा बुखार का प्रकोप होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके उचित उपचार कराएं। ठंडे से गरम या गरम से ठंडे में एक दम न जाने की सलाह दी है।

पिछले सालों में कभी नहीं पहुंचा 43 पर

मौसम विभाग के अनुसार दमोह शहर का तापमान पिछले कई सालों से अप्रेल माह के शुरुआती दिनों में 43 पार नहीं पहुंचा। पिछले 7 सालों का रिकार्ड उपलब्ध है, जिसमें 2019 में ही 42.५ तक तापमान पहुंचा था। इसके बाद कमी आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक दो दिन तक एक ही स्थिति में तापमान स्थिर रहने के बाद गिरने के बाद लगातार उछाल मार रहा है। जिससे तेज गर्मी के आसार दिखाई दे रहा है।

