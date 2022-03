पार्क की आड़ में ओवर ब्रिज के नीचे किया कब्जा

ओवर ब्रिज से लगकर किया जा रहा निर्माण

दमोह. शहर में मौके जमीनें लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के हवाले होने से पहले सामाजिक तौर पर पार्कों के नाम पर जमीनें उपलब्ध करा दी गई हैं, यह जमीन गार्डन के नाम पर दी गई है, लेकिन इसका निर्माण मैरिज गार्डन और व्यवसायिक परिसर के रूप में किया जा रहा है।

दमोह सागर नाका स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवर ब्रिज बीज निगम की जमीन अधिगृहित कर बनाया गया था। इस जमीन के बगल से जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन पर दमोह जिले की कुर्मी क्षत्रिय समाज ने गार्डन बनाने के लिए स्वीकृत करा ली है। सरकारी तौर पर जमीन ओवर ब्रिज से दूर दी गई है, यहां की कुछ जमीन ही आवंटित की गई है लेकिन यहां पर निर्माण पूरे ओवर ब्रिज को कवर करते हुए कराया जा रहा है। इसे गार्डन का रूप दिया जा रहा है लेकिन जिस तरह से मौके पर निर्माण किया जा रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह गार्डन आगामी दिनों में मैरिज गार्डन के रूप में इस्तेमाल होगा। साथ ही यहां व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक दुकानें निकाली जा रही हैं। जो किराए से दी जाएंगी।

नीचे की खुली जगह पर किया कब्जा

ओवर ब्रिज के नीचे खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसके नीचे कोई भी निर्माण प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन इसके नीचे भी दीवार उठाकर बंदकर दिया गया है, जिससे ओवर ब्रिज के नीचे की पूरी खाली जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है।

पानी निकासी के नाले पर अतिक्रमण

यहां निर्माण के दौरान सागर नाका से खैजरा गांव की ओर से निकले नाले को करौंदिया नाला में मिलाया गया है। इन नाले के मुहाने व पुलिया के पास भी पक्का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आगामी बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति बनेगी।

तहसील कार्यालय के हिस्से की जमीन ली

गार्डन के बगल से दमोह तहसील कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके लिए 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित थी। लेकिन मौके जमीन को राजनीतिक दवाब के चलते कुर्मी समाज ने गार्डन के नाम पर ले लिया है। प्रशासन ने भी जमीन इसी उद्देश्य के लिए दी है कि यदि यहां कुर्मी समाज अच्छा पार्क बनाएगी तो बच्चों व लोगों के लिए भ्रमण के लिए एक नई जगह आवंटित हो जाएगी, लेकिन मौके पर जिस तरह स्वीकृत 2 एकड़ से अधिक जमीन पर फैलाव किया जा रहा है, उसके पीछे व्यवसायिक परिसर निर्माण की मानसिकता दिखाई दे रही है।

