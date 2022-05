ऊपर पहाड़ की चार ग्राम पंचायतों में मवेशियों की हो रही मौत

दलदली तलैया में फंसकर हो रही मवेशियों की मौत

दमोह. जबेरा विधानसभा क्षेत्र का ऊपर पहाड़ का जंगल जहां दो ग्राम पंचायतें जबेरा ब्लॉक की ओर दो ग्राम पंचायतें तेंदूखेड़ा ब्लॉक की आती हैं, वहां पर गर्मियों में लोग अपने मवेशी खुले में छोड़ देते हैं, इन मवेशियों को प्यास बुझाने के लिए गांव की सूख रहीं दलदली तलैया या नालियों का पानी ही उपलब्ध आ रहा है। चौरई ग्राम पंचायत के खमरिया गांव की दलदली तलैया में पानी के लिए घुसने वाले 30 मवेशियों की अब तक मौत हो चुकी है। जबेरा विधानसभा पहाडिय़ों व जंगलों से घिरा क्षेत्र हैं। यहां के ऊपर पहाड़ जो जबलपुर के कंटगी व पाटन क्षेत्र को कबर करता है, यहां पर गर्मियों में लोग अपने मवेशी छोड़ देते हैं, हजारों की तादाद में खुले में छोड़े जाने वाले मवेशियों को जंगल में भोजन उपलब्ध हो जाता है लेकिन उन्हें पानी नसीब नहीं होता है। ऊपर पहाड़ क्षेत्र के अंर्तगत दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौरई व कलूमर आती है। वहीं तेंदूखेड़ा ब्लॉक की सैलवाड़ा व रिचकुड़ी भी आती है। वर्तमान में चौरई ग्राम पंचायत के खमरिया गांव में एक तलैया है, खुले में छूटे हुए सैंकड़ों मवेशी इस तलैया और गांव से निकल रही गंदे पानी की नाली में प्यास बुझाने आते हैं। जो मवेशी तलैया के अंदर पानी पीने घुस रहे हैं, वह कीचड़ और दलदल में फंस रहे हैं, यदि खमरिया गांव के लोगों ने देख लिया तो वह निकाल लेते हैं, नहीं तो दलदली जमीन में फंसकर मवेशियों की मौत हो जाती है।

Cattle are dying in the four gram panchayats of the mountain above