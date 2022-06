दो दिन पहले कांग्रेस से भरा फार्म, अब भाजपा से उम्मीदवार

शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल भाजपा में हुए शामिल

दमोह. दमोह की राजनीति में पिछले दिनों से भाजपा को छोडऩे की होड़ लगी थी, शनिवार की सुबह भाजपा ने कांग्रेस शहर कांग्रेस अध्यक्ष को कर लिया और भाजपा की टिकट से अपनी पत्नी शरदकुमारी को मैदान में उतार दिया, अचानक कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता की पत्नी आरती सिंह को कांग्रेस की टिकट से मैदान में उतारकर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है।

शहर के धरमपुरा वार्ड से शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर शनिवार की सुबह भाजपा में शामिल हो गए हैं। दो दिन पहले गुरुवार को ही अपने वार्ड से अपनी पत्नी शरदकुमारी का कांग्रेस से नामांकन दाखिल कराया था। भाजपा में शामिल होने के बाद भव्य जुलूस के साथ भाजपा के सिबंल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। यशपाल सिंह कांग्रेस के तीन बार के विनिंग पार्षद रहे हैं, एक बार स्वयं व दो बार उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं।

कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल सिंह ने शनिवार को अपने वार्ड में एक कार्यक्रम आयोजित कर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह लोधी सहित अपने वार्ड के समर्थकों के बीच सदस्यता ग्रहण की है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यशपाल इस वार्ड के अजेय जनप्रतिनिधी रहे हैं, इनका परिवार राष्ट्रवादी व आध्यत्मिक पृष्ठभूमि का है, वे जहां थे अपने आपको असहज महसूस कर रहे थे। वह एक आदर्श कार्यकर्ता हैं, वे अब उस जगह आ गए हैं, जहां उनके विचार व संस्कार मेल खा रहे हैं। हम भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आदर्श कार्यकर्ता को भाजपा में शामिल कराया है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि यशपाल सिंह भाजपा की रीति नीति से प्रभावित हुए हैं, वह एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। जिनका हमने पार्टी में स्वागत किया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए यशपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर भाजपा में शामिल हुआ हूं, अभी भी मेरे वार्ड में विकास शेष है, जो केंद्रीय राज्यमंत्री व अन्य भाजपा पदाधिकारियों के माध्यम से पूरा कराया जाएगा।

परसो तक हमारे साथ थे

कांग्रेस से दमोह विधायक अजय टंडन ने कहा कि परसो तक यशपाल उनके साथ थे, वार्डों की टिकट वितरण से लेकर हर कार्य हम साथ कर रहे थे। उनका जाना को अप्रत्याशित नहीं है, भाजपा जिस तरह खरीद-फरोख्त व प्रलोभन का सहारा ले रही है, उसी का सहारा यशपाल के मामले में लिया गया है। प्रदेश में जनता ने सत्ता कांग्रेस को दी लेकिन खरीद-फरोख्त से भाजपा ने हथिया ली। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह जनता ने उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाया था, उसी तरह नगर पालिका परिषद के चुनावों में भी भाजपा को करारा जवाब देगी, यह निश्चित है कि नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा।

उपचुनाव में जेल गए थे यशपाल

उपचुनाव में भाजपा की नोट भरी कार को ट्रेस करने और उसका पीछा करने के मामले में यशपाल की प्रमुख भूमिका रही थी। पुलिस ने उनके पास शराब जब्त आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया था। उन्हें एक माह तक जेल में रहना पड़ा था।

वार्डों की सूची को लेकर नाराजगी

बताया जा रहा है कि यशपाल सिंह ठाकुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। 10 दिन पहले कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने वार्डों में तय प्रत्याशियों के पैनल की सूची मांगी थीं, तब सूची देने में आनाकानी करते हुए यह कहा गया था कि यह सूची भाजपा कार्यालय पहुंच सकती है। इसके बाद भी वह कार्यालय छोड़कर चले गए थे, माना जा रहा है तभी से भाजपा उनके संपर्क में आ गई थी, लेकिन कुछ तय न हो पाने से शरदकुमारी सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया था, शुक्रवार को ऊपर से हरी झंडी मिलने के बाद शनिवार को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इधर जो उनके खिलाफ भाजपा की टिकट पर महेंद्र कुमार सिंह की पत्नी आरती सिंह मैदान में उतरती थीं वह अब कांग्रेस की टिकट पर पुन: मैदान में आ गई हैं।

Congress filled form two days ago, now candidate from BJP