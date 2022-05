खमरिया गांव में हैंडपंप से निकल रहा दूषित पानी

मवेशियों को दलदली तलैया व नालियों से बुझानी पड़ रही प्यास

दमोह. दमोह जिला भीषण जल संकट की स्थिति से गुजर रहा है, गांवों के हालात खराब हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की समस्या का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जबेरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौरई के गांव खमरिया से सामने आया है, जहां दलदली तलैया में प्यास बुझाने पहुंच रहे मवेशियों की मौत हो रही है, एक हैंडपंप हैं, जिससे पीला गंदा पानी आ रहा है, लेकिन जनपद पंचायत की गठित जांच टीम ने बनाए गए पंचनामा में इस गांव में किसी भी प्रकार समस्या नहीं बताई है।

गौरतलब है कि जबेरा ब्लॉक के ऊपर पहाड़ क्षेत्र के खमरिया गांव की तलैया में पानी का रिसाव होने से वह दलदल में तब्दील हो गई है, यहां पानी पीने पहुंचने वाले मवेशी इस दलदल में फंसकर मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें 30 मवेशियों की मौत का जिक्र किया गया था। इसके बाद जनपद पंचायत जबेरा द्वारा यहां के जल संकट का जायजा लेने के लिए जांच टीम गठित की गई थी। जिसने 6 मई को गांव का दौरा भी किया और पंचनामा भी बनाया गया। लेकिन पंचनामा में जमीनी हकीकत की वास्तविकता को छुपाते हुए यहां किसी भी प्रकार की जल समस्या न होना बताया है, जबकि ग्रामीणों ने 5 और मवेशियों की मौत होना बताई थी, जिनके कंकाल भी दिखाए थे। इस तरह पानी के अभाव में इस गांव में 35 मवेशियों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया।

तेंदुवाली तलैया में हो रहा रिसाव

जबेरा जनपद द्वारा जो टीम गठित की गई थी उसमें उपयंत्री एमके अहिरवार, सचिव लालचंद राय, सहायक सचिव विनय चौकसे व पंचों की मौजूदगी रही। जब जांच दल पहुंचा तो शिकायतकर्ता गुमान, जितेंद्र सिंह, हेमराज ने बताया कि तलैया में रिसाव के कारण पानी नहीं रुक पा रहा है। बंड छोटी व टूटी हुई है, जिससे पानी बह जाता है। 130 मीटर पटल की खुदाई कर काली मिट्टी डाली जाने की मांग की गई। साथ ही पुरानी मेढ़ की लंबाई 180 मीटर है जिसकी लंबाई के साथ ऊंचाई भी बढ़़ाए जाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता गुमान सिंह ने तलैया की लंबाई बढ़ाई जाने के लिए अपनी जमीन भी देने की पेशकश की है।

गांव में नहीं पानी की समस्या

जांच दल ने पंचनामा के आखिर में उल्लेख किया है कि गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है, एक हैंडपंप हैँ, जिसमें पानी निकलता है। निजी कूपों में भी पानी उपलब्ध है। मवेशी एक माह पहले पानी पीने तलैया में आते थे जो मवेशी कमजोर थे, उनकी मौत दलदल में हुई है।

ग्रामीणों के कथनों का नहीं किया उल्लेख

आप के विधानसभा प्रभारी बसंत राय व पूर्व सरपंच तिलक सिंह आदिवासी का आरोप है कि जांच दल के सामने ग्रामीणों ने तलैया के साथ ही गांव में पेयजल समस्या की बात रखी थी। जिसमें बताया था कि एक हैंडपंप हैं, जिसमें पानी खींचने के लिए तीन चार बच्चे या दो महिलाएं लगती हैं, इसके बाद एक दो डिब्बा पीला पानी निकल रहा है, पानी के पीलापन की जांच कराने की मांग की गई थी, जिसे पंचनामा में दर्ज नहीं किया गया। मवेशियों के लिए पानी की समस्या बनी हुई है, तलैया डबरे के रूप में परिवर्तित हो गई है। मवेशी इसी दलदली तलैया या नाली के पानी से प्यास बुझा रहे हैं। यह स्थिति पंचनामा में दर्ज नहीं की गई है।

