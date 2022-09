दमोह पन्ना मार्ग बना हादसों का हाइवे, बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत, एक मासूम की मौत

देहात थाना क्षेत्र के मुडिय़ा पालर गांव के समीप हुआ हादसा

दमोह. पन्ना हटा स्टेट हाइवे पर सोमवार की सुबह बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने भिडऩे से बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है। जिसमें एक 08 वर्षीय मासूम बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि करीब तीन दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी लोगों को कृषि कार्य के लिए मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। हादसे की वजह हाइवे पर अचानक एक मवेशी का आना बताया जा रहा है। जिसे बचाने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मवेशी की भी मौत हो गई।

बता दें कि पन्ना हटा स्टेट हाइवे पर यह पहला हादसा नहीं है। एक सप्ताह के दौरान ही हाइवे पर दो बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। जिनमें लोगों की जान जाने के साथ साथ दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह बस क्रमांक एमपी 34 पी 0185 हाइवे से गुजर रही थी। सामने की तरफ से पालर मुडिय़ा गांव के समीप ट्राली में मजदूरों को लेकर ट्रैक्टर गुजर रहा था। इसी बीच अचानक मार्ग पर मवेशी आ गया। जिसे बचाने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई। जिससे मजदूरों से भरी ट्राली दूर जाकर पलट गयी। उसमें सवार दो दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। वहीं इस हादसे में आरुषि पिता शिवलाल चौधरी उम्र 08 वर्ष निवासी सोनमऊ खुर्द थाना रैपुरा जिला पन्ना की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी व चीख पुकार का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। बाद में घायलों को वाहन 108 की मदद से सीधा जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों की टीम ने घायलों का फौरन इलाज शुरू हुआ। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। जिनके इलाज में डॉक्टरों की टीम लगातार मौजूद है। इधर भीषण दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा हाइवे को जाम कर दिया गया। जिससे हाइवे के दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन बंद रहा। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने जाम खोला। इसके बाद वाहनों का आवागमन पुनरू शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

कलेक्टर.एसपी हुए सक्रिय

हादसे की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने फौरन सक्रियता दिखाई। जानकारी के अनुसार हादसे की जानकारी के बाद कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को निर्देशित किया। जिसके बाद सिविल सर्जन डॉ. ममता तिमोरी टीम के साथ इलाज के लिए पहुंची। इधर एसपी के निर्देश पर घटनास्थल पर देहात थाना प्रभारी अमित मिश्रा, चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा, एसआइ बीके पिपरहा सहित पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचे।

आवारा मवेशियों से हो रहे हादसे

जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें प्रमुख वजह जर्जर सड़क मार्ग से लेकर आवारा मवेशी बने हुए हैं। खास तौर पर आवारा मवेशी सड़कों पर हर समय मौजूद रहते हैं। जिनसे बचकर निकल पाना वाहन चालकों के लिए परेशानी भरा रहता है। ऐसे में आए दिन मवेशियों के चलते सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों में एक ओर लोग जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद मवेशी भी मौत के घाट उतर रहे हैं। कहने को जिले में दर्जनों गौशालाएं हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा आवारा मवेशियों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है।

लापरवाही यह भी सामने आई

जिले में मजदूर वर्ग लोगों को इधर से उधर ले जाने में अक्सर माल वाहकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मजदूरों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। अक्सर ही हादसे भी सामने आते रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में लोगों को ढोने को लेकर भी यही स्थिति सामने आती है। गांवों से खेतों तक मजदूरों को ले जाने के लिए नियम व सुरक्षा की अनदेखी लगातार सामने आ रही है। ट्रालियों में लोगों को ठूंस ठूंसकर बैठाया जाता है। ट्राली जरा सी अनियंत्रित होने पर पलट जाती हैं। इसके बावजूद लोगों को ट्रालियों में बिठाकर ले जाने का क्रम जारी है। इस लापरवाही पर न तो प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और न ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सोमवार के हादसे के बाद कलेक्टर ने ट्रैक्टर ट्राली में लोगों के बैठने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।







