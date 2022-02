कुण्डलपुर पहुंचे मुनियों के पैरों में गहरे छाले भी चेहरों की मुस्कुराहट को नहीं कर पा रहे कम

Deep blisters on the feet of the sages who reached Kundalpur

दमोह Updated: February 12, 2022 01:13:15 pm

दमोह. कुण्डलपुर पंचकल्याणक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए लगभग 275 से अधिक जैन संत इस समय कुण्डलपुर में मौजूद हैं। यह सभी संत आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के आह्वन पर कड़ाके की ठंड में सैकड़ों किलोमीटर पद विहार कर बड़े बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। इन्होंने रास्ते में ओलावृष्टि, शीतलहर का प्रकोप झेला है। नंगे पैर कई किलोमीटर की पदयात्रा की, जिससे इनके पैरों में छाले हो गए हैं।



पैरों के छाले देखकर भर आतीं हैं आंखे

संत इस समय कुंडलपुर में मौजूद



कुण्डलपुर पहुंचने से पहले कई किमी की पदयात्रा करने वाले मुनियों, आर्यिकाओं के पैरों में गहरे छाले हो गए हैं। जब कोई भक्त मुनि महाराजों को प्रणाम करता है, तो पैरों के यह छाले नजर आ जाते हैं और इन छालों को देखकर भक्तों की आंखे भर आतीं हैं। लेकिन मुनियों के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होती।



तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन अंग्रेजी दवाएं वर्जित



जैन मुनि शारीरिक तकलीफ कितनी भी अधिक क्यों न हो, पर किसी तरह की अंगे्रजी दवाओं का सेवन नहीं करते हैं। बताया गया है कि अंग्रेजी दवाओं का सेवन मुनियों के लिए वर्जित रहता है। ऐसे में यह मुनि, आर्यिका भारतीय आयुर्वेद का सहारा लेते हैं।



आहार के दौरान ले सकते हैं आयुर्वेदिक काढ़ा



मुनियों, आर्यिकाओं की सेवा कार्य से जुड़े प्रमुखों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ मुनियों के लिए अस्वस्थ्यता है। इसलिए इनके लिए सागर के भाग्योदय आयुर्वेद संस्थान अथवा जबलपुर के पूर्ण आरोग्य केंद्र से तैयार होने वाली आयुर्वेदिक दवा, काढ़ा दिया जाता है। जो काढ़ा इन्हें दिया जाता है, वह मुनियों की सेवा के लिए संकल्पित भैयाजी तैयार करते हैं। वहीं मुनि या आर्यिका आयुर्वेद का सेवन अपने आहार के दौरान ही करते हैं, इसके अलावा अन्य किसी समय वह सेवन नहीं करते हैं।01:19 PM







