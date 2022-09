शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पसरी गंदगी, बना भैंसों का तबेला

पहाड़ी पर बनाए घर अब नहीं पहुंच रहा पानी

दमोह. सिविल वार्ड नं. 1 पहाड़ी की तलहटी पर बसा वार्ड हैं, इसकी अधिकांश आबादी बारहमासी जलसंकट की त्रासदी भोग रही है। यहां पर आधी अधूरी सड़कें बनी हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अब कबाड़ और भैंसों का तबेला होने से गंदगी फैली होने से इसका औचित्य खत्म हो गया है।

दमोह सिविल वार्ड नं. 1 के तहत महाराणा प्रताप स्कूल शोभानगर सहित बजरिया तिराहा मोड़ का हिस्सा आता है। इस वार्ड में फिल्टर प्लांट भी हैं और फिल्टर प्लांट तलैया भी आती है। यह वार्ड पुराना तालाब के शॉपिंग कॉम्पलेक्स वाले हिस्से में आता है। इस वार्ड में मुख्य समस्या पानी है। इस वार्ड की आधी आबादी अभी भी फिल्टर प्लांट से पानी भरती है। पहाड़ी के ऊंचाई क्षेत्र वाले हिस्से में नई पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे यहां के लोगों को फिल्टर से कुप्पों से पानी भरकर लाना पड़ता है। यहां पर बड़े नाले हैं, लेकिन कई जगह नालियां नहीं है। वार्ड में सफाई व्यवस्था सभी जगह सुचारू नहीं होती है। मुख्य रास्तों के किनारे ही सफाई कर्मियों द्वारा कचरा डंप किया जाता है। बड़े नालों की सफाई नहीं होती है। इस वार्ड में अंदरूनी गालियों के रास्ते अभी भी कच्चे हैं, कई जगह नालियों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। इस वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा शापिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था, जिसमें सभी प्रकार की दुकानें न खोलकर केवल मिस्त्रियों को दुकानें दी गई हैं, जिससे यहां बसों और ट्रक की बॉडी मेकिंग का काम होने से ऑयल व अन्य कबाड़ फैला रहता है। इसके अलावा इसी कॉम्प्लेक्स को भैंसों का तबेला भी बना दिया गया है। जिससे गोबर की बदबू पूरे परिसर में उठती रहती है। इस वार्ड में फिल्टर प्लांट की तलैया है, जिसका सौंदर्यीकरण और जलस्रोत के संरक्षण पर अब तक कार्य नहीं किया गया।

Dirt spread in the shopping complex, became a buffalo's pedestal