गंगा-जमुना हायर सैकंडरी स्कूल में शिक्षिकाओं के धर्म-परिवर्तन का खुलासा, जांच टीम ने कहा, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद

दमोहPublished: Jun 05, 2023 05:03:03 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Disclosure of conversion of teachers in Ganga jamuna hr sec school: दरअसल अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां स्कूल में पढ़ाने वाली तीन शिक्षिकाओं के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य बाल आयोग की टीम को इस घटना के कई अहम सबूत भी मिले हैं। मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच में कई खुलासे होने की बात भी कही है।