समय पर डाक न होने से भड़के किसान हाइवे किया जाम

मंडी में सबसे आवक होने से अव्यवस्थाओं से नाराजगी

दमोह. दमोह कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को किसान सड़क पर आ गए। सागर-दमोह स्टेट हाइवे जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन ने पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। व्यापारियों से चर्चा की तब जाकर दो घंटे बाद 1 बजे से किसानों की उपज की तुलाई शुरू हो सकी।

सरकारी समर्थन मूल्य केंद्र से किसानों का मोह भंग होने के कारण चना की फसल कृषि उपज मंडी में किसान लेकर पहुंच रहे हैं। जहां मंडी में प्रतिदिन 12 हजार क्विंटल की आवक होती थी, अब वहीं 20 हजार क्विंटल से अधिक आवक हो रही है, जिसमें चना की उपज सर्वाधिक किसान लेकर पहुंच रहे हैं। किसान रात से ही कृषि उपज मंडी में पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे तक ढेरी लगाकर सुबह 11 बजे का इंतजार करने लगते हैं। शुक्रवार को सुबह से ही तेज गर्मी के कारण किसान अपनी ढेरी लगाकर छाया में बैठे थे, लेकिन दोपहर के 12 बज चुके थे और डाक शुरू नहीं हुई तो किसानों के दिमाग का पारा गर्म होने लगा। उन्होंने व्यापारियों से पूछा तो व्यापारियों ने डाक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जिससे किसान आक्रोशित हो गए और एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए शेडो से बाहर निकलकर मुंडी के बाहर मुख्य सड़क सागर-दमोह हाइवे पर आ गए और जाम लगा दिया। किसान बाइक सवार महिलाओं को भी नहीं निकलने दे रहे थे, किसानों का रोष बढ़ता जा रहा था।

किसानों को डर था, नहीं होगी तुलाई

व्यापारियों द्वारा डाक में हिस्सा न लिए जाने से किसानों की चिंता इसलिए बढ़ गई थी, क्योंकि अष्टमी शनिवार व नवमीं रविवार को मंडी बंद रहेगी। यही उनकी शुक्रवार शाम तक तुलाई नहीं होती है तो दो दिन तक उन्हें कृषि उपज मंडी में ही रुकना पड़ेगा। डाक शुरू कराने को लेकर पहले घंटे किसानों व मंडी कर्मचारियों के बीच तू-तू, मैं-मैं की स्थिति बनती रही थी।

व्यापारियों की अपनी मजबूरी

इस हफ्ते कृषि उपज मंडी में रिकार्ड आवक हुई। व्यापारी ऑप्शन की उपज को समेटकर अपनी गोदामों में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मंडी प्रशासन से शुक्रवार को मंडी बंद रखने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी खरीदी गई उपज की व्यवस्था करने को कहा था। क्योंकि कृषि उपज मंडी में गार्डों की फौज तैनात होने के बाद भी व्यापारियों का अनाज व वारदाना चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं, इसलिए व्यापारी पहले अपनी उपज समेटना चाह रहे थे उसके लिए समय मांग रहे थे।

शाम तक खरीदेंगे पूरी उपज

कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र बजाज ने बताया कि हमने मंडी बंद रखने का निवेदन किया था, जब मंडी बंद नहीं रखी तो हमने मंडी प्रशासन व किसानों से कहा था कि खरीदी में थोड़ा विलंब होगा, सभी किसानों का एक-एक दाना शाम तक खरीदा जाएगा। हम नीलामी शुरू कर रहे हैं, चाहे रात में कितना भी विलंब हो जाए सभी किसानों की उपज खरीदी जाएगी।

