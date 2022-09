दीवान जी की तलैया बन गई लोगों के लिए नासूर

बाजार क्षेत्र में फैले वार्ड की गलियों में लगता है जाम

दमोह. सिविल वार्ड नं. 3 में दीवानजी की तलैया आती है। इस वार्ड में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भी बनी है, बारिश के बाद मौसम खुलने से इसकी दुर्गंध से बाजार क्षेत्र के साथ रिहायशी क्षेत्र भी चपेट में आ जाता है जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।

सिविल वार्ड नं. 3 बाजार क्षेत्र में आता है। इस वार्ड का एक छोर टॉकीज तिराहा से शुरू होता है और बस स्टैंड कचौरा शॉपिंग सेंटर पर समाप्त होता है, दूसरा छोर बस स्टैंड अस्पताल चौराहा कैदों की तलैया, कीर्ति स्तंभ होते हुए टॉकीज तिराह पर पहुंच जाता है। इसी वार्ड के अंदर दीवान जी तलैया सब्जी मार्केट, अंदर साइड चरयाई बाजार का हिस्सा, किराना मार्केट भी आता है। दीवानजी की तलैया का सालों से संरक्षण न होने के कारण इसका पूरा पानी सड़ चुका है। इसमें गंदगी भरी पड़ी है। जिससे बारिश के बाद जैसे ही मौसम खुलता है, तो इस संडांध वाली बदबू से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। इस वार्ड में दो गंदी बस्ती एक कैदों की तलैया मानस भवन के पीछे दूसरी बस स्टैंड के पीछे पटा बेलन वालों की आती है। इन बस्तियों में सड़क व नाली की समस्या बनी हुई है।

सार्वजनिक शौचालय का उपयोग

बस स्टैंड के पीछे पटा बेलन वाली बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तो बन रहे हैं, लेकिन यहां पर घरों में शौचालय नहीं है, जिससे पूरी बस्ती बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करती है, जो गंदा और जर्जर है। जिससे लोगों को समस्या आती है।

संकरी गली में दिन में आते ट्रक

बाजार क्षेत्र का सबसे बड़े हिस्से वाले वार्ड में चरयाई बाजार मस्जिद रोड पर किराना मार्केट की थोक गोदामें भी हैं, जिससे नो एंट्री के दौरान भी संकरी गली में ट्रकों की आवाजाही होती है, जिससे लोगों को इंतजार करना पड़ता है। खासतौर पर यहां शुक्रवार को ज्यादा परेशानी होती है।

दीवानजी की तलैया मुख्य एजेंडा

पार्षद विजय जैन का कहना है कि दीवान जी की तलैया का समुचित विकास के साथ सौंदर्यीकरण कराया जाना प्रमुख एजेंडा है। इसके अलावा बाजार में मल्टी लेबल पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव है। मस्जिद रोड की सीसी रोड पहली प्राथमिकता है। इसके साथ वार्ड की सड़कों व नालियों पर काम कराया जाना है। उनके यहां 100 फीसदी प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो चुकी हैं। दो गंदी बस्तियां हैं, जहां के लोगों की मुख्य डिमांड प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका शत प्रतिशत लाभ दिलाया जा रहा है।

