दो जगह टैक्स देते नालियां व सड़क नहीं बनीं

घर के बाहर खाली मैदान में लोरती हैं भैंस

दमोह. शहर की सबसे पहली हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी जो सिविल वार्ड नं. 6 के डी सेक्टर से जानी जाती है। इस कॉलोनी में नाली नहीं है, चैंबर खुले हैं। पक्की सड़कें नहीं हैं। नगर पालिका परिषद व हाऊसिंग बोर्ड दो जगह टैक्स देते हैं, फिर भी गांव से बदतर हालात हैं।

सिविल वार्ड नं. 6 विवेकानंद नगर, एसपीएम नगर, सुभाष कॉलोनी व ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड डी सेक्टर के तहत आता है। इस कॉलोनी में पक्की सड़कों व नालियों की सबसे बड़ी समस्या विवेकानंद नगर टॉवर लाइन, नालंदा स्कूल क्षेत्र में है। यहां पर नालियां न होने के कारण पानी कच्ची सड़कों पर आ जाता है, जिससे इस कॉलोनी के रास्ते गांव की कच्ची पगडंडी की तरह दिखाई देते हैं। इस वार्ड की ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड डी सेक्टर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस वार्ड में एक खुला मैदान जिसमें पार्क बना था वह छोटी तलैया के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। जिसमें दिन भर भैंसें अपनी गर्मी भगाती दिखाई देती हैं। इस कॉलोनी नालियां नहीं हैं। हाऊसिंग बोर्ड शौचालय निर्माण में सोख्ता गड्ढे न बनाकर चैंबर सिस्टम बनाता है। यह चैंबर सिस्टम फेल हो गए हैं। चैंबर की गंदगी छोटे पाइपों के सहारे रोड से बहकर मैदान में जमा हो रही है। जिससे गंदगी और बदबू के कारण इस कॉलोनी के हाल बेहाल हैं। इस वार्ड के लोगों का दर्द उस समय बड़ जाता है जब वह हाऊसिंग बोर्ड व नगर पालिका परिषद के सभी टैक्स जमा करते हैं, जिनके लिए टैक्स लिया जा रहा है और बुनियादी सुविधाएं सालों से मुहैया नहीं कराई गई हैं।

मुकेश नायक तलैया की पार फूटी

सिविल वार्ड नं. 6 में मुकेश नायक की तलैया आती है। जिसकी पार फूट चुकी है। सामने विवेकानंद नगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के आवास बने हैं। इसी तलैया के मुहाने पर बच्चों का स्कूल है। बताया जाता है कि लोगों ने अपने वाहन धोने के लिए तलैया की पिंचिग तोड़ दी है। यदि दो चार दिन की बारिश हो जाए तो तलैया ओवर फ्लो होकर कॉलोनी को प्रभावित कर सकती है।

स्ट्रीट लाइटें बंद रहती

सिविल वार्ड नं. 6 की सभी कॉलोनियां शाम होते ही गहन अंधकार में छा जाती हैं। इस कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटे देखने के लिए लगी हैं, लेकिन वह उजाला नहीं देते हैं। इस वार्ड की कई गलियों में सालों से फ्यूज स्ट्रीट लाइटें नहीं बदली गई हैं। जिससे इस कॉलोनी में घुप्प अंधेरा छाया रहता है।

पार्षद का एजेंडा

नपा उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षद सुषमा विक्रम सिंह का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड डी सेक्टर में हैं जहां सड़क व नाली निर्माण के लिए 49 लाख का प्रस्ताव डाला। मुकेश नायक तलैया का कार्य 80 लाख रुपए से स्वीकृत हो चुका है। विवेकानंद नगर के विभिन्न मार्गों पर डामलीकरण व नाली निर्माण के लिए 49 लाख रुपए का प्रस्ताव, पाठक कॉलोनी, नेमीनगर, विवेकानंद कॉलोनी में डामलीकरण व नाली निर्माण 40 लाख रुपए, प्रोफेसर माता मंदिर में बड़ी हाइमास्क लाइट का प्रस्ताव डाला गया है।





Drains and roads were not built paying tax at two places