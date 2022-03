गरीबों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण में महंगाई का ग्रहण

गांव में पहली किस्त से ज्यादा का आ रहा है लोहा

दीपक पटेल @ हटा. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना कच्चा झोपड़ा पक्का करने में पसीने छूट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए दिए जाते हैं, यह राशि चार किस्तों में दी जाती है। जिसमें गांव तक निर्माण सामग्री ले जाने, लेबर चार्ज सहित अन्य खर्च मिलाकर दुगनी लागत में आवास बन रहे हैं। इधर महंगाई दर बढऩे से गरीबों के आशियाने अधूरे रह गए हैं।

दरअसल बीते कुछ माह के अंदर निर्माण सामग्री के दाम आसमान छूने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति आवासों के लिए 4 किस्तों में राशि दी जा रही है, पहली किस्त 25 हजार, दूसरी 40 हजार, तीसरी 40 हजार व चौथी किस्त 15 हजार की दी जा रही है। वहीं नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों के ढाई लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए व तीसरी किस्त 50 हजार रुपए की जारी की जा रही है।

गांव और नगर में असमानता

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में घर बनाने वाले हितग्राही को कम राशि दी जा रही है, जबकि नगरीय क्षेत्र के हितग्राही को दो गुनी राशि दी जा रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए निर्माण सामग्री नगरीय क्षेत्र से ले जाना पड़ती है। वर्तमान में डीजल के दामों में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को नगरीय क्षेत्र से सामग्री ले जाना काफी महंगा साबित हो रहा है।

पहली किस्त में आया केवल सरिया

बोरीकला गांव के मूलचंद पटेल का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उन्हें अपना कच्चा घर पक्का करने के लिए पहली किस्त 25 हजार रुपए मिले थे। जब वह सरिया खरीदने गए तो 26 हजार रुपए का आया और एक हजार रुपए अतिरिक्त जेब से लगने के बाद ढुलाई भाड़ा भी उन्हें ही भुगतना पड़ा।

महाजनी कर्ज से खड़ी हुईं दीवार

बोरी गांव के मूलचंद ने बताया कि कच्चा घर गिरा चुके थे, अब घर बनाने की मजबूरी थी तो काम को जारी रखने के लिए 50 हजार रुपए महाजनी कर्ज लिया है। तब जाकर मकान की नींव और दीवारें खड़ी हो सकी हंै। उन्होंने कहा कि मिस्त्री के 500 रुपए दिन और एक मजदूर को 350 रुपए देना पड़ रहा है। जबकि मकान निर्माण में कुल मिलकर चार मजदूर लगे हुए हैं। 1550 रुपए प्रतिदिन देना पड़ रहा है। बाजार से निर्माण सामग्री खरीदते हैं तो घर तक लाने के लिए ऑटो लोडिंग का चार्ज भी देना पड़ता है। महंगाई की वजह से घर बनाना मुश्किल हो रहा है। भवन निर्माण सामग्री की महंगाई की वजह से आवासों को बनाने की रफ्तार धीमी गति से चल रही है।

पहली किस्त में नींव और कॉलम खड़े

अब हम बात करें नगरीय क्षेत्र के हितग्राही की जिसे ढाई लाख रुपए की राशि स्वीकृत होने पर पहली किस्त 1 लाख रुपए मिली है। हटा नगर के जवाहर वार्ड में निवासी राजेश अठ्या ने बताया कि पहली किश्त में मकान की नींव और कालम खड़े हो पाए और राशि खत्म हो गई। अब दूसरी किस्त मिल रही है, जिसमें केवल दीवारें खड़ी हो रही हैं। तीसरी किस्त में 50 हजार मिलेंगे जिससे मकान की छत भी नहीं डल पाएगी। जिससे उन्हें भी महाजनी कर्ज लेना पड़ेगा।

इस ले आउट पर निर्माण आवश्यक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र स्वीकृत ड्राइंग के मुताबिक उक्त राशि से दो कमरा, अटैच लेट्रिन बाथरूम व टैंक का निर्माण आवश्यक है। इस ड्राइंग पर इंजीनियरों के मुताबिक चाहे गांव या शहर में आवास बनाओ लागत 4 से 5 लाख रुपए के बीच बैठ रही है। वहीं निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि कच्चा मटेरियल महंगा होने के साथ डीजल के दामों से भाड़ा बढ़ गया है। वर्तमान में जिस हिसाब से निर्माण सामग्री और मजदूरी की दर बढ़ी है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि से एक कमरा भी अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा।





Eclipse of inflation in the construction of prime minister's house for the poor