पथरिया फाटक ओवर ब्रिज के नीचे के वार्ड के लिए नहीं है चौड़ा आम रास्ता

रेलवे की सड़क से आकस्मिक चिकित्सा व बड़े वाहनों का प्रवेश

दमोह. मांगज वार्ड नं. 6 जो पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे बसा हुआ है। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या मुख्य मार्ग की है, ब्रिज के नीचे दोनों साइड पर एप्रोच सड़कों का सालों बाद भी निर्माण नहीं किया गया है। जिससे यहां बड़ेे व आकस्मिक चिकित्सा वाहनों के लिए या तो रेलवे की सड़क या महाकाली चौराहा होकर जाना पड़ता है। जबकि यह वार्ड पलंदी चौराहा मुख्य मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, लेकिन मुख्य मार्ग के लिए 1 से 2 किमी का चक्कर आकस्मिक चिकित्सा वाहनों के लिए लगाना पड़ रहा है।

मांगज वार्ड नं. 6 रेलवे लाइन के दोनों ओर का रिहायशी इलाका आता है। जो हटा नाका राइस मिल तक फैला हुआ है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओवर ब्रिज बनने के बाद बड़े वाहनों के लिए सीधा रास्ता नहीं है। कई बार इस वार्ड में हादसे होने पर लोग घायलों को हाथ ठेला या ऑटो रिक्शा में ही अस्पताल ले जाते हैं। यदि एंबुलेंस बुलाई जाए तो उसे दो किमी का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि पलंदी चौराहा मुख्य मार्ग की दूरी इस वार्ड से महज 200 मीटर दूर है। ओवर ब्रिज के एक ओर पीपल का पेड़ लगा था, जिससे एप्रोच रोड नहीं बन पा रहा था और अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे, लेकिन यह पुराना पेड़ स्वयं गिर गया है। जिससे रास्ता साफ होने के बाद भी एप्रोच सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि दोनों ओर 12-12 फुट जगह एप्रोच रोड बनाए जाने के लिए छोड़ी गई है। इस वार्ड में सड़क व नाली की कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ 98 फीसदी को मिल चुका है।

नल खुलने का समय नहीं

इस वार्ड में नई पाइप लाइन से कनेक्शन कर दिए गए हैं, जिनसे फोर्स से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विद्युत मोटर लगाने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। एक दिन के अंतराल से खुलने वाले नलों के खुलने का समय नहीं है, कभी सुबह 7 बजे तो कभी दोपहर 2 बजे खोले जाते हैं। जिससे वार्ड वासियों को नल खुलने के दिन इंतजार करना पड़ता है और नलों की ओर देखता रहना पड़ता है कि नल कब खुल जाएं।

रेलवे लाइन के कारण गंदगी

इस वार्ड के बाद रेलवे की जमीन लगी हुई है, तीसरी लाइन का कार्य शुरू हो रहा है। यही पास में नई केबिन बन रही है। इस मैदान पर गंदगी फैली रहती है, वहीं रेल विभाग के कारण इस वार्ड को आवागमन के लिए रास्ता भी मिला हुआ है, जो पहले रेल विभाग ने बंद कर दिया था, लेकिन वार्डवासियों के विरोध के बाद फिर खोला था।

एलइडी लाइट लगाने का प्रस्ताव

वार्ड पार्षद नेहा पप्पू कसोटिया का कहना है कि वार्ड में ट्यूबलाइट हफ्ते भर में फ्यूज हो रही हैं। जिससे उन्होंने 100 पोल स्ट्रीट लाइट लगाने प्रस्ताव डाला है। जाटव धरमशाला के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्रस्ताव रखा है। वार्ड में लो प्रेशर से पानी आने की समस्या है, जिससे सेंट नार्बट से सीधे लाइन वार्ड में डाले जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 40 पोल सेंटर लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। ओवर ब्रिज के दोनों ओर एप्रोच रोड निर्माण की मांग रखी गई है।

Emergency medical and entry of big vehicles from railway road