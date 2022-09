साल भर खाली प्लाटों में भरा रहता है पानी, दुर्गंध और मच्छरों से लोग हलाकान

इस वार्ड में नहीं आती है कचरा गाड़ी की आवाज

दमोह. फुटेरा वार्ड नंबर 4 की आसाराम कॉलोनी में नगर पालिका परिषद की उपेक्षा से इस कॉलोनी में बारिश के चार माह पानी का भराव, मच्छरों की समस्या बनी रहती है। वहीं इस वार्ड डोर-टू-डोर कचरा कलेक्टशन टिपर वाहन का सायरन व लो आ गई कचरा गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं देती है।

आसाराम कॉलोनी में लोगों ने 700 से 1500 रुपए फुट तक में प्लाट खरीदे हैं। यहां कॉलोनाइजर ने कच्ची सड़क व कच्ची नालियों का निर्माण किया था। लोग अपना मकान बनाते गए और अपनी नाली का निर्माण करते गए हैं। इस कॉलोनी में अभी भी काफी संख्या में खाली प्लाट पड़े हुए हैं। यह खाली प्लाट लोगों की मुसीबत बारिश में बन जाते हैं। जब तक बारिश होती है जब इस कॉलोनी की रोडो पर भी पानी बहता रहता है। इसके बाद खाली प्लाटों में जमा हो जाता है जो कई महीनों के लिए छोटे ताल तलैयों के रूप में नजर आते हैं। इन खाली प्लाटों का पानी सडऩे के कारण दुर्गंध उठती है, जिससे कॉलोनी में प्रवेश करने के साथ ही पानी की सड़ांध से उठ रही दुर्गंध नाकों में पहुंच जाती है। इस गंदे पानी में बारीकी से निगाह डालने डेंगू के लार्वा की तरह छोटे-छोटे असंख्य लार्वा पानी में तैरते हुए नजर आ रहे थे जो मच्छरों के ही लग रहे थे, जिससे इस क्षेत्र में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर शाम होते ही पूरे वातावरण में मच्छरों की भिनभिनाहट शुरू हो जाती है। अंधेरा होते ही लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। घरों के अंदर मच्छर मारने वाली क्वाइल व अन्य विकल्प चालू कर दिए जाते हैं।

इन बुनियादी सुविधाओं का अभाव

आसाराम कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। जिससे शाम होते ही यहां घुप्प अंधेरा छा जाता है। यहां पर छोटी नालियां बनी हैं, लेकिन बड़ी नाली तक पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कच्ची सड़कें हैं। यहां पर सफाई कर्मी नहीं आते हैं, जब वार्ड वाले बुलाते हैं और राशि एकत्रित कर सफाई कर्मी को पैसे देते हैं तब यहां सफाई होती है। इस वार्ड में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्टर के लिए टिपर वाहन नहीं पहुंचता है। इस कॉलोनी में सुबह से लो आ गई कचरा गाड़ी और उसका सायरन सुनाई नहीं देता है।

Empty plots are filled with water, foul smell and mosquitoes