मुक्तिधाम व कब्रस्तान में अतिक्रमण बनी सबसे बड़ी समस्या

40 फुट गहराई वाली तलैया के किनारों पर फैला अतिक्रमण

दमोह. नगर पालिका परिषद का सबसे अंतिम वार्ड धरमपुरा वार्ड नं. 39 है, जहां मुख्य समस्या मुक्तिधाम व कब्रस्तान पर अतिक्रमण होना है, जिसका सीमांकन और बाउंड्रीवॉल न बनाए जाने से समस्या जस की तस है। बांदकुपर व कुण्डलपुर मार्ग पर शहरी सीमा समाप्त होते ही एक तलैया है, जिसकी गहराई 40 फुट है, इसके तीन किनारों पर अतिक्रमण है, इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए तो इससे शहर की आभा चमक सकती है। वार्ड में प्रधानमंत्री आवास की बकाया किस्तें न आने से आवास अधूरे पड़े हैं। इस वार्ड में बिजली की सबसे गंभीर समस्या है। साथ ही कई गलियों में स्ट्रीट लाइट के खंभे नहीं लगे हैं।

धरमपुरा वार्ड नं. 39 का रिहायशी इलाका बायपास से हरिजन धरमशाला से बजरिया 7 व बजरिया 4 के पीछे तक घिरा हुआ है। यह शहर का अंतिम वार्ड है। इसके बाद समन्ना रैयतवारी ग्राम पंचायत प्रारंभ हो जाती है। इस वार्ड में हिंदू व मुस्लिम आबादी बराबर से निवास करती है। जिससे इन दोनों के लिए मुक्तिधाम व कब्रस्तान के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उस पर अतिक्रमण होकर मकान बन गए हैं। इस अतिक्रमण का हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों के लोगों ने एक साथ खड़े होकर विरोध किया। यहां बाउंड्रीवॉल व भूमि का सीमांकन कराने की मांग की गई। लेकिन अब तक न सीमांकन हो पाया और न ही बाउंड्रीवॉल बन पाई, हालांकि यहां की पार्षद ने तार फैंसिंग करा दी और नाली खुदवा दी, जिससे अतिक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन भू-माफिया द्वारा कब्रस्तान और मुक्तिधाम की जमीन स्वयं बताकर बेची गई, वार्डवासियों ने भी आपत्ति उठाई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वार्ड में अथाह जल राशि व स्वच्छ पानी वाली तलैया है जिसका सौंदर्यीकरण व लाइटिंग कराया जाना आवश्यक है। इस तलैया के तीनों ओर अतिक्रमण हैं, बांदकपुर, कुण्डलपुर मार्ग की सड़क के किनारे इसका आधे हिस्से में घाट बन चुका है, यहां के लोगों की मांग है कि इसके चारों ओर घाट व पाथवे बना दिया जाए तो सुबह भ्रमण करने वाले लोगों के लिए सड़क के बजाए सैर का एक स्थान बन जाएगा। इस वार्ड में लोगों ने अघोषित बिजली कटौती की सबसे ज्यादा समस्या बताई है। साथ ही कई गलियों में बिजली के खंभे न लगे होने के कारण स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। इस वार्ड के हितग्राहियों की प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष किस्ते नहीं आई हैं। वहीं इस वार्ड में सार्वजनिक आयोजनों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है। जबकि यहां पर सरकारी जमीन की कमी नहीं है।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद शरदकुमारी सिंह का कहना है कि मुख्य एजेंडा मुक्तिधाम व कब्रस्तान का सीमांकन व बाउंड्रीवॉल निर्माण कराया जाना है। वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण इस कार्यकाल में कराने का संकल्प है। बांदकपुर, कुण्डलपुर मार्ग की तलैया का सौदर्यींकरण कराकर शहर प्रवेश सीमा की सुंदरता निखारने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड में नालियां व सड़कें जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वहां मरम्मत कराई जानी है और जहां नाली व सड़कें बनना है उसके प्रस्ताव डाले हैं। वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें बकाया हैं, जो हितग्राहियों के खाते में भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके वार्ड में कई गलियों में बिजली के खंभे न होने से रात में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। बार-बार बिजली गुल होना की समस्या से हर कोई परेशान है

Encroachment became the biggest problem in Muktidham and graveyard