विकास की गंगा की कुछ बूंदें भी नहीं पड़ पाईं इस वार्ड में

जिस गली से निकल जाओ वहां समस्याएं मुंह बाएं खड़ी

दमोह. बजरिया वार्ड नं. 3 में पिछले 7 सालों में विकास की गंगा वहीं लेकिन यहां कुछ बूंदे भी नहीं पड़ पाई हैं, जिस गली से निकल जाओ वहां पर समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। नाली, सड़कें नदारद हैं। सफाई व्यवस्था ठप है। अतिक्रमण के कारण गलियां संकरी हो गई हैं, नालियां चोक होने के कारण हल्की बारिश में लोगों के घर पानी भर जाता है।

बजरिया वार्ड नं. 3 का आवासीय क्षेत्र गडऱयाऊ साईं मंदिर से शुरू होकर अजमेरी हाल बड़ापुरा, बिलवारी मोहल्ला होता हुआ बांदकपुर रोड तक आता है। इस वार्ड की समस्या बांदकपुर रोड के हिस्से से ही समस्या शुरू हो जाती है। नालियों पर अतिक्रमण होने से रोड के सामने दुकानों पर आधा घंटे की बारिश के बाद पानी दुकानों में भरने लगता है, इसके बाद वार्ड के अंदर घरों में पानी भर जाता है। वार्ड का भ्रमण करने पर गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन गुरुद्वारा के पास कुछ व्यवस्थाएं ठीक दिखाई दीं, इसके बाद पूरे वार्ड में नालियां, सड़कों का अभाव दिखा। यहां अनेक हितग्राही ऐसे हैं, जिन्हें सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं दी गई है। जिससे आधे अधूरे आवास पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्ड में नालियों के अंदर बिजली के खंभा लगे हैं, जो जर्जर होकर क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही करंट का खतरा भी बना हुआ है। अतिक्रमण के कारण संकरी गलियां होने से कचरा गाड़ी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि कचरा गाड़ी का टैक्स यहां के रहवासियों से वसूला जा रहा है। मध्यम व निम्न आय वर्गीय इस पूरे वार्ड में हर घर के सामने एक समस्या खड़ी है। किसी के यहां नाली नहीं बनी तो किसी के सामने से कच्चा रोड है, कुछ ऐसी गलियां दिखाई दीं, जहां अब तक नगर पालिका परिषद के द्वारा एक बार भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे यह कहा जा सकता है कि पिछले सालों में दमोह की विकास की गंगा बही लेकिन इस वार्ड में विकास की कुछ बूंदें भी नहीं पड़ पाई है। जिससे इस वार्ड के लोग अपने आपको सबसे ज्यादा उपेक्षित मान रहे हैं।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद सुनैना घारू का कहना है कि पूरे वार्ड में पक्की नाली व पक्की सड़कें नहीं हैं। अभी शुरुआत में 5 नाली व 5 सड़कों के प्रस्ताव डाले हैं। अतिक्रमण की समस्या होने के कारण कुछ कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूरे वार्ड में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिन्हें मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी है। जिसे ठीक करा रहे हैं, पुराने मामलों में हितग्राहियों की पूरी किस्त नहीं मिली है, 5 से 10 प्रतिशत ही है जिन्हें पुरानी पूरी किस्ते मिली हैं।

Even a few drops of Ganga of development could not fall in this ward