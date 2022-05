ऑनलाइन होने के बाद भी परिवहन विभाग में दलाली का चक्रव्यूह

घर बैठे लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया, ऑफ लाइन में लग रहे 6 हजार

दमोह. जिला परिवहन विभाग दलालों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस विभाग का पूरा काम ऑनलाइन व पारदर्शी होने के बाद भी लोगों को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले दलालों के बीच से गुजरना पड़ता है, वहां मोटी फीस देने के बाद ही लाइसेंस मिलता है। जबकि शासन ने इसका सरलीकरण किया है, जिसमें निर्धारित फीस अदा करने पर घर बैठे ही लाइसेंस मिल जाता है।

परिवहन विभाग में दलालों के 1984 के पहले लाइसेंस बनाए जाते थे, इसके बाद शासन ने दलाली प्रथा पर रोक लगा दी। तब से लेकर दमोह जिला परिवहन विभाग में 50 से अधिक दलाल सक्रिय हैं। जिनके द्वारा राज्य परिवहन विभाग कार्यालय के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अपने कार्यालय खोल लिए हैं। पत्रिका ने एक सप्ताह तक इस कार्यालय पर नजर बनाई तो इसमें सामने आया कि परिवहन विभाग का कोई भी काम या फाइल बगैर दलाल के मर्जी के आगे नहीं बढ़ती है। बाकायदा फाइलों में एजेंट का मार्का लगाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि उक्त कार्य की चाही गई फीस एजेंट के पास पहुंच चुकी है। यहां पर जिस कार्य के 600 रुपए लगना है, उसके दलाली प्रथा से 6 हजा रुपए तक वसूले जा रहे हैं।

स्टाफ की भारी कमी

परिवहन विभाग दलालों के शिकंजे में आने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि इस विभाग में स्टाफ की भारी कमी है, वर्तमान में यहां पर 1 जिला परिवहन अधिकारी व 3 फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी पदस्थ हैं। जबकि इस कार्यालय को एक जिला परिवहन अधिकारी, 1 ग्रेड वन, 2 ग्रेड टू, 3 ग्रेड थ्री व 4 ग्रेड फोर के कर्मचारियों की आवश्यकता है। यहां पर एक बाबू एकल खिड़की पर व दूसरा बाबू ऊपर बैठता है। इसके अलावा निजी कंपनी के कर्मचारी भी यहां पर पदस्थ हैं।

रूटीन चैकिंग का स्टाफ भी नहीं

परिवहन विभाग का काम नाकों पर वाहनों की चैकिंग करना है, जिसके लिए भी इनके पास इंस्पेक्टर व आरक्षक ग्रेड के कर्मचारी नहीं है, अकेले जिला परिवहन अधिकारी होने के कारण नाकों की चैकिंग के साथ अन्य कार्य निपटाने पड़ रहे हैं। जिससे भी कार्यालयीन समय में अन्य जगह उपस्थित होने से परिवहन कार्यालय दलालों के शिकंजे में रहता है और वहां लाइसेंस की जानकारी लेने पहुंचने वाला का सामना किसी न किसी दलाल से हो जाता है, जो ऑनलाइन से लेकर लाइसेंस उपलब्ध कराने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ लेता है।

परिवहन विभाग से होते हैं ये काम

परिवहन कार्यालय में वाहन चालन लाइसेंस, शिक्षार्थी लाइसेंस, उपयुक्कता प्रमाण-पत्र, स्थायी व अस्थायी लाइसेंस, नवीन मोटरयानों का पंजीयन व पंजीकृत मोटरयोनों का नवीनीकरण व अंतरण के कार्य ऑनलाइन शासन के निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमाकर कराए जाते हैं। दलालों द्वारा काम होने पर कार्य ऑनलाइन ही होता है लेकिन जानकारी के अभाव में दलालों के द्वारा मांगी गई फीस लोगों को देना पड़ती है तब जाकर उनका काम होता है।

जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी से सीधी बात

सवाल- लाइसेंस व अन्य कार्य की प्रक्रिया क्या है।

जवाब- परिवहन विभाग का पूरा कार्य ऑनलाइन है, लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी को ऑफिस आने की जरुरत नहीं है, घर बैठे परिवहन विभाग की साइट से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है, शेष सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं।

सवाल- परिवहन विभाग में कार्यालयीन स्टाफ कितना है।

जवाब- दमोह परिवहन कार्यालय में स्टाफ की भारी कमी है एक जिला परिवहन अधिकारी व 3 गे्रड फोर कर्मचारी ही पदस्थ हैं।

सवाल- परिवहन विभाग में जो दलाल हैं, वह पंजीकृत हैं।

जवाब- परिवहन विभाग के कार्यों में दलाल नाम जैसी कोई भी प्रणाली इस कार्यालय में संचालित नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करते हुए निर्धारित फीस जमा कर अपना कार्य करा सकता है।

