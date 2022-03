समर्थन मूल्य से कम घर पर गेहूं बेचना पसंद कर रहा किसान

समर्थन मूल्य केंद्रों पर अनाज ले जाने वाली परेशानियों से बचने खेत-खलिहान से हो गई तुलाई शुरू

दमोह. सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों से दमोह जिले के किसानों का मोह भंग हो चुका है, तीन साइलों केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें बनाए गए 38 केंद्रों में से अधिकांश को इनमें समाहित किया गया है, इसके बावजूद इस साल किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के मूड में नजर नहीं आ रहा है।

दमोह जिले में इस साल कुल 44 हजार 921 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें से गेहूं के लिए 38 हजार 584 किसानों का पंजीयन हुआ है। जबकि पिछले साल 71 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था। दमोह जिले में अभी तक 38 केंद्र स्थापित किए गए हैं, 24 केंद्र और बनाए जा रहे हैं, इन सभी अधिकांश केंद्रों को जिले के 3 साइलो सेंटर खड़ेरी, हटा व विसनाखेड़ी से मर्ज किया जाना है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं। वह अपना गेहूं व्यापारियों को 1800 से 2200 रुपए तक व्यापारियों को अपने ही घर में देना पसंद कर रहे हैं, ताकि भाड़ा, हम्माली सहित समर्थन मूल्य केंद्र पर लगने वाली रिश्वत से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ उसी व्यापारी को अपना पंजीयन भी देने के लिए भी किसान तैयार हो रहे हैं।

परेशानियों से मोहभंग

भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रमुख रमेश यादव का कहना है कि पिछले सालों में गेहूं समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों खासकर साइलों सेंटर पर अपनी फसल जमा करने के लिए एक सप्ताह से लेकर 15 दिन तक कतार लगानी पड़ी। उसके बाद भुगतान में विलंब साथ ही खरीदी केंद्रों पर हम्माली सहित अन्य व्यय किसानों से वसूले गए। जिससे किसान व्यापारियों के लिए अपने ही खेत खलिहान से गेहूं की फसल 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक में तौल रहा है। इस बार अच्छी किस्म के गेहूं के अच्छे भाव व्यापारी किसान को घर बैठे ही दे रहे हैं, जिससे भले किसान ने पंजीयन करा लिया हो लेकिन वह समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर अपना गेहूं लेकर नहीं जाएगा। जिससे दमोह जिले में पहले दिन से गेहूं की खरीदी भी शुरू नहीं हुई है।

Farmer prefers to sell wheat at home below the support price