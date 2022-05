लुटेरों के निशाने पर किसान फिर 1.38 लाख रुपए की दिनदहाड़े लूट

नकाबपोश बाइक सवार लुटेरों ने शहर के तीन गुल्ली तिराहे पर दिन दहाड़े दिया घटना को अंजाम

दमोह. जिले में किसान लुटेरों के निशाने पर हैं। शुक्रवार को शहर के अतिव्यस्त तीन गुल्ली चौराहे से बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने किसान के हाथ से 1.38 लाख रुपए से भरा थैला बाइक की डिग्गी से छीनकर फरार हो गए। एक पखवाड़े में किसान से लूट की यह तीसरी वारदात है।

Farmers again looted Rs 1.38 lakh in broad daylight on target of robbers