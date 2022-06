धान से धनवान नहीं हो पा रहा चार ब्लॉकों का किसान

धान में काला दाना लगा रहा आर्थिक उन्नति पर दाग

दमोह. दमोह जिले के चार ब्लॉक जबेरा, तेंदूखेड़ा, पटेरा व दमोह में धान की खेती होती है। जिले में धान की सर्वाधिक पैदावार बम्हौरी चौबीसा माला मानगढ़ जलाशय के सिंचिंत क्षेत्र में होती है। धान की खेती जिले में पारंपरिक छिटका तरीके से बड़े क्षेत्रफल में होती है, जबकि रोपा पद्धति बड़े व कम किसान ही अपनाते हैं।

दमोह जिले की धान की खेती बारिश आधारित है पिछले साल दमोह जिले में सामान्य से कम बारिश हुई थी, जिससे दमोह जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया था। इस कारण से जिन किसानों ने छिटका पद्धति से खेती की थी उनकी फसलें सूख गईं थीं, जिन्होंने रोपा पद्धति से खेती की ओर टयूबवेल व कुओं के साधन थे वह अपनी धान की अच्छी पैदावार करने में सफल हुए थे। दमोह जिले की धान में काला दाना जिसे सादा कहा जाता है सबसे बड़ी समस्या आती है, इसके उन्मूलन के कई प्रयास किए जाते हैं लेकिन काला दान साथ नहीं छोड़ता है जिससे दमोह जिले की धान का वेल्यू नहीं होती है और किसानों की आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है।

जबलपुर, कटनी जिले से लाते हैं बीज

दमोह जिले के धान उत्पादक किसान जबलपुर के सिहोरा या कटनी जिलों से धान का बीज लाते हैं। दमोह जिले में कृषि विभाग द्वारा धान का बीज का वितरण केवल प्रादर्श के रूप में किया जाता है। जबेरा ब्लॉक के किसान हाइब्रीड की क्रांति धान पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं, जिसकी पैदावार अधिक होने यह बीज सर्वाधिक प्रचारित हो गया है।

रोपणी धान का उत्पादन बढ़ा

जबेरा ब्लॉक के बम्हौरीमाला अंचल को धान का कटोरा माना जाता है। यहां रोपणी से धान का उत्पादन किया जाता है। धान नर्सरी के लिए अत्याधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद धान की रोपाई की जाती है। ऐसे किसानों का मानना है कि धान में सादा यानि काला दाना की समस्या से भी निजात मिल जाती है। यह मेहनती और खर्चीली पद्धति है लेकिन एक एकड़ में 35 से 40 क्विंटल का उत्पादन लेने के लिए किसान इस पद्धति पर ज्यादा खेती करने लगे हैं। हाइब्रीड धान का थारा बोकर खेती करने किसानों को कम बीज लगता है। किसान हाइब्रिड बीज 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में रोपा लगाता है। जिसका उत्पादन एक एकड़ में 35 से 40 क्विंटल होता है। 6 किलो हाइब्रीड धान एक एकड़ में लगाने पर मजदूरी भी कम लगती है। किसानों को 1 किलो हाइब्रिड बीज धान 270 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो मिलता है। यह पद्धति वह किसान अपना रहे हैं, जिनके पास बारिश न होने के बावजूद सिंचाई के संसाधन मौजूद हैं।

असिंचित क्षेत्र में छिटका पद्धति से खेती

मानसून पर निर्भर रहने वाले असिंचित क्षेत्र के किसान छिटका पद्धति से ही खेती करते हैं, यह पद्धति सर्वाधिक तेंदूखेड़ा, पटेरा व दमोह ब्लॉक में दिखाई देती हैं, जिन किसानों के पास धान के खेत मौजूद हैं और सिंचाई के संसाधन नहीं है, वह भगवान भरोसे हाइब्रीड धान लाकर छिटका पद्धति से धान बो देते हैं अब बादल मेहरबान हुए तो धान की फसल लहलहा जाती है और यदि बादलों ने बेरुखी दिखाई तो किसान को बोवनी, बखरनी के साथ बीज की लागत का भी नुकसान उठाना पड़ता है। छिटका पद्धति का किसान धान की खेती को मौसम के जुआ का दांव मानकर खेतों में धान फेंकता है, दाव लगा तो वापसी नहीं तो लागत हारनी पड़ती है।

असिंचित को सिंचित करने के प्रयास नहीं

जबेरा ब्लॉक का बम्हौरी अंचल धान का कटोरा माला जलाशय के कारण बना हुआ है। यह जलाशय अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, आजादी के बाद लोकशाही के दौर में इसकी नहरें भी नहीं सुधर पाई हैं। साथ ही असिंचित क्षेत्रों को सिंचित करने के सही मायने में प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे दमोह जिले का किसान धान की फसल से आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है।

रोपा पद्धति को कलेक्टर कर रहे प्रोत्साहित

दमोह कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य इस बार किसानों की धान से उन्नति लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह सभी किसानों के लिए छिटका के बजाए रोपा पद्धति से धान की बोवनी कराने के लिए प्रेरित करने के लिए कृषि अधिकारियों को लगातार निर्देश कर रहे हैं। उनके निर्देश हैं कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें। किसानों को छिटका पद्धति के बजाए रोपा पद्धति से खेती के लिए प्रेरित करें।

