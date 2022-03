मच्छरों को खत्म करने शाम को नहीं चल रही फागिंग मशीन

नालियों में गंदगी भरे होने से पनप रहे मच्छर

दमोह. स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दमोह को टॉप शहरों की सूची में दर्ज कराए जाने के लिए कलेक्टर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, इन निर्देशों का पालन होता हुआ जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे शहर के वार्डों में कचरे के ढेर व नालियों में जमा गंदगी के कारण सुबह-शाम मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है।

दमोह शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार होने के बाद नगर पालिका परिषद दमोह ने स्वच्छ शहरों की सूची में लाने के लिए अथक परिश्रम किया था, जिससे पिछले सालों में 100 स्वच्छ शहरों के अंदर की सूची में शुमार हो चुका है। इस बार कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य ने शहर को टॉप 10 स्वच्छ शहरों में शुमार कराने का बीड़ा उठाया है। जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, शुरुआती दिनों में तो नियुक्त किए गए अधिकारी वार्डों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले एक माह से स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य की गति शिथिल होने के कारण अब वार्डों में कचरे के ढेर व गंदी नालियां दिखाई देने लगी है, जिससे दमोह शहर एक बार फिर गंदे शहरों की सूची में शुमार होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

ठेका प्रथा से बिगड़ी व्यवस्था

पिछले स्वच्छता सर्वेक्षणों में गंदे शहर से स्वच्छ शहरों की सूची में शुमार होने वाली दमोह नगर पालिका परिषद के कर्मचारी ही सफाई व्यवस्था अपने हाथ में संभाले थे। इस बार सफाई का ठेका दिया गया है, जिसमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से लेकर नालियों की सफाई शामिल है। पहले स्थायी कर्मचारियों द्वारा सप्ताह में एक बार नालियों की सफाई कर दी जाती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। केवल सड़कों पर ही सफाई होती दिखाई दे रही है अंदरुनी क्षेत्रों में नियमित रूप से न ही सफाई हो रही है और न ही कचड़ा उठ रहा है। नालियां साफ न होने से सुबह व शाम इनसे पनपने वाले मच्छर अपनी भिनभिनाहट और अपने डंकों से छोटे बच्चों के चेहरों पर निशान बना रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं।

नोडल अधिकारियों की गई तैनाती

स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिनके लिए सुबह से भ्रमण कर सफाई का जायजा लेना है। इन नोडल अधिकारियों द्वारा भी सफाई का जायजा नहीं लिया जा रहा है, जिससे ठेका एजेंसी पर नियंत्रण न होने के कारण वह मनमानी से कार्य कर रहा है और दमोह शहर एक बार फिर गंदा दिखाई देने लगा है।

Fogging machine is not running in the evening to eliminate mosquitoes