कचरा कंटेनर से हफ्तों नहीं उठता कचरा फैलती है बदबू

मुख्य सड़क जर्जर होने से उठ रहे धूल के गुबार

दमोह. मांगज वार्ड नं. 2 में सफाई के अभाव में रखे कंटेनरों से बदबू फैलती रहती है। नालियों की सफाई न होने से पानी भरा रहता है। राय चौराहा की मुख्य सड़क से धूल के गुबार उठ रहे हैं। बाल विनोद स्कूल के दुकानदारों को प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है।

मांगज वार्ड नं. 2 स्टेशन क्षेत्र से लगा हुआ गल्ला मंडी, राय चौराहा, पशुचिकित्सा अस्पताल, बाल विनोद स्कूल होते हुए बूंदाबहू मंदिर घंटाघर का रिहायशी इलाका आता है। इस वार्ड में मुख्य समस्या सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं रहती है। गल्ला मंडी क्षेत्र में ही रखे कचरा कंटेनर के नजदीक से निकलने पर बदबू का झौंका आता रहता है, इस कंटनेर से प्रतिदिन कचरे का उठाव नहीं होता है। मोर गल्ला मंडी में दुकानों के पीछे वाले हिस्से में गोबर के गुबार लगे रहते हैं, जिससे लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। गुरुद्वारा के रास्ते पर नाली भरी रहती है जिससे भी बदबू का झौंका उठता है। राय चौराहा पर मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से धूल के गुबार उठते रहते हैं। शंकर राय के घर के पीछे की सड़क क्षतिग्रस्त होने से उसमें पानी भरा रहता है, यहां नालियां भी कच्ची हैं। इसी वार्ड के हिस्से में पशु चिकित्सालय वाली गली के पास नाली क्षतिग्रस्त होने के साथ ही यहां पर कचरा फैला रहता है। छोटे कंटेनर लगाए गए हैं, जिनमें कचरा नहीं डाला जाता है। इसी वार्ड में बाल विनोद स्कूल आता है, जिसमें अवैध कब्जे होने के कारण कबाडिय़ों का अड्डा बन गया है। कई दुकानें भी यहां अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। यहां के दुकानदारों के लिए प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को शेष किस्ते न मिलने के कारण उनके आवास आधे-अधूरे हैं। यह बाजार मंडी और स्टेशन क्षेत्र का वार्ड है, जहां पर प्लास्टिक के सुविधाघर रखे गए हैं लेकिन वह अनुपयोगी हैं। पुरानी गल्ला मंडी क्षेत्र होने के कारण यहां पर भारी वाहनों की आवाजाही रिहायशी क्षेत्र में लगातार होती रहती है। यहीं पर अधिकांश गोदामें होने से भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही होती रहती है।

प्रस्ताव नहीं डाले

वार्ड पार्षद विक्रांत विक्की गुप्ता का कहना है कि पहली परिषद में एक भी प्रस्ताव नहीं डाला है, क्योंकि अधिकांश काम हो चुके हैं। वार्ड विकास का एक विशेष प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, इस वार्ड को ग्रीनरी यानि हरा-भरा करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। क्योंकि सर्वाधिक हैवी यातायात वाला वार्ड है जहां धूल की समस्या है, जिसे कम करने के लिए वार्ड में पौधरोपण ही एक मात्र विकल्प है।

Garbage container does not rise for weeks, the garbage spreads stink