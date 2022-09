दो घंटे की बारिश से घर के शौचालय हो जाते हैं ओवरफ्लो

स्टेडियम रोड की वीआइपी रोड बन रहा ब्लेक पाइंट

दमोह. सिविल वार्ड नंबर 7 के तहत एसपीएम नगर व बेलाताल झुग्गी बस्ती में दो समस्याएं हैं। एसपीएम नगर में दो घंटे की बारिश में जलभराव हो जाता है। शौचालय के डिस्चार्ज पाइप से पानी बैक होकर शौचालय की सीट से ओवर फ्लो होकर घरों में भरने लगता है। बेलाताल के किनारे रहने वाले 89 घरों को बेदखली के नोटिस मिले हैं, लेकिन इन्हें विस्थापित कराए जाने की पहल नहीं की जा रही है।

सिविल वार्ड 7 में एसपीएम नगर, पुलिस लाइन कॉलोनी , स्टेडियम हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बेलाताल के पीछे का आवासीय क्षेत्र आता है। इस वार्ड में नाली व सड़कें बनी हैं। लेकिन सालों पुरानी समस्या एसपीएम नगर में है। जहां मिनी स्टेडियम से लेकर पीछे के हिस्से तक दो घंटे की बारिश में भी जलभराव होने लगता है। पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया के घर से लेकर सभी कॉलोनी के घरों के शौचालयों के डिस्चार्ज पाइप से पानी बैक होकर शौचालय की सीटों से घरों के अंदर आने लगता है। जो अस्व'छता और परेशानी की सबसे बड़ी समस्या है। इस वार्ड में हाऊसिंग बोर्ड का मार्केट है, जिसके दुकानदारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। दो घंटे की बारिश में इन दुकानों में भी पानी भर जाता है। घुटनों तक पानी आने से दुकादारों को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। एसपीएम नगर मोड़ से सालोमन बंगला मोड़ तक यहां का मुख्य रास्ता है। जो दमोह-जबलपुर हाइवे को जोड़ता है। जिसमें आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी रास्ते पर सोमवार को एक स्कूटी सवार बालिका ने सीधे ऑटो की टक्कर मार दी थी, जिसमें ऑटो पलटने से उसमें बैठी सवारियां चोटिल हुई थीं स्कूटी चालक बालिका भी बेहोश हो गई थी। इस वार्ड में मार्केट व कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें नहीं है। यहां पर केवल मुख्य रोड पर नाली नहीं बनी है। इसी वार्ड में होमगार्ड ग्राउंड भी है। जिसकी बाउंड्री नहीं बनने से फिजिकल प्रैक्टिस करने वाले युवाओं के लिए कार सीखने वालों से परेशानी होती है।

हमारे मकान न तोड़े जाएं

बेलाताल के पीछे 89 मकान बने हैं, जिनके कब्जे हटाए जाने हैं। यह लोग पिछले 40 साल से रह रहे हैं, नगर पालिका परिषद को टैक्स देते हैं। हाल ही में नई पेयजल योजना के तहत 2500-2500 रुपए देकर नलों के कनेक्शन भी करा लिए हैं। अब बेलाताल विकास के लिए इनके मकानों को तोड़े जाने के कई नोटिस इन्हें मिल चुके हैं। इनकी मांग है कि विकास के लिए हमें हटाया जा रहा है तो विस्थापित किया जाए। लेकिन बगैर विस्थापन किए कब्जे न हटाए जाएं।

प्रस्ताव डाले गए हैं

वार्ड पार्षद आलोक मिक्की चंदेल का कहना है कि एसपीएम नगर में जलभराव की समस्या है। बड़े नाले से यहां की नालियों को मिलाया जाना है। न्यू पुलिस कॉलोनी में सीमेंट कांक्रीट रोड के प्रस्ताव डाले है। बेलाताल के किनारे के रहवासियों के संबंध में मैंने मांग उठाई है कि पहले इनका विस्थापन किया जाए। फिर जाकर बस्ती को हटाया जाए। मॉडल रोड का प्रस्ताव पहले से हैं जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

