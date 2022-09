लाखों खर्च कर बनाए मकान, चलने पक्की सड़क नहीं

गांवों से बदतर हालात हैं मांगज वार्ड 5 लोको क्षेत्र के

दमोह. रेलवे लाइन के उस पार लोको क्षेत्र में लोगों ने कृषि भूमि पर लाखों रुपए खर्च कर प्लाट खरीदकर आलीशन मकान तो बना लिए हैं, लेकिन नागरिक सुविधाओं के नाम पर इन लोगों को चलने के लिए अब तक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। लोको क्षेत्र में अधिकांश रेल कर्मियों ने ही रिटायरमेंट के बाद अपना आसरा दमोह को बनाया है। जो यहां पर मकान बनाकर पश्चाताप की स्थिति में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां नगर पालिका परिषद द्वारा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइटें अब तक उपलब्ध नहीं कराई हैं।

मांगज वार्ड 5 के लोको क्षेत्र में अस्वच्छता होने के कारण यहां के लोगों को तरह-तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। स्किनडिसिस से संबंधित प्रतिदिन संक्रमण की स्थिति देखने मिल रही हैं। यहां पर लोगों के घरों के सामने से लेकर इस कॉलोनी में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। घरों के पानी निकासी के लिए नालियां पक्की न होने से कच्ची हैं। भले ही दमोह नगर पालिका परिषद स्वच्छता अभियान में रैकिंग बनाती चली आ रही हो, लेकिन इस कॉलोनी में सालों से सफाई नहीं हुई है। कचरे का ढेर एक खाली जगह पर लगा हुआ है। जहां पर मवेशी आराम फरमाते व अपना भोजन खोजते हुए दिखाई दे जाते हैं। इस वार्ड का जायजा लेने से वहां के आवागमन के साधन व लोगों के घर की संकरी गलियों में कच्चे रास्ते देखकर किसी गांव का दृश्य मानस पलट पर उभर रहा था, लेकिन आलीशान कांक्रीट मकान यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह गांव नहीं मांगज वार्ड 5 का लोको क्षेत्र है। जहां अभी तक यहां के लोगों का मूलभूत अधिकार चलने के लिए अच्छी सड़कें, गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां और रात में मोहल्ले का अंधेरा भगाने के लिए स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं।

कचरा गाड़ी नहीं पहुंचती

मेरा वार्ड मेरा एजेंडा के तहत दूसरा वार्ड सामने आया है, जहां पर नगर पालिका परिषद के कचरा कलेक्शन करने वाले टिपर वाहन इस वार्ड में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसके कारण लोग कचरा में खाली पड़े प्लाटों पर फेंक रहे हैं और यह वार्ड शहर की किसी गंदी बस्ती के रूप में दिखाई दे रहा है। जिसे समग्र स्वच्छता अभियान यहां फ्लाफ दिख रहा है।

इसी मोहल्ले पर चुनाव लड़ा

स्थानीय निवासी जितेंद्र राजपूत ने बताया कि पूरे वार्ड में केवल यही एक क्षेत्र है, जिसके नाम पर पार्षद का चुनाव लड़ा गया था। कई वायदे किए गए थे। वर्तमान में यहां मुरम तक नहीं डलवाई गई है। गई। जबकि नगरपालिका गठित हुए एक माह से अधिक समय हो गया है। छोटे-छोटे बच्चों के कारण अप्रिय घटना होने का डर बना रहता है।

Houses built by spending lakhs, no pucca road to walk