कादीपुर में 40 गांव की महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलेंगी

6 किमी लंबी कलश शोभायात्रा बनेगी आकर्षण का केंद्र

दमोह. कादीपुर गांव के हनुमानधाम में 24 अप्रेल से 30 अप्रेल तक बागेश्वर के संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा व दिव्य दरबार का आयोजन हो रहा है। 4 हजार की आबादी वाले छोटे से गांव में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 4 से 5 लाख लोग देश भर से पहुंचने वाले हैं। छोटे से गांव में बड़े आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिसमें ग्रामीण दिन रात लगे हुए हैं।

कादीपुर गांव की पूरी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इस गांव में अति प्राचीन हनुमानजी की सिद्ध प्रतिमा विराजमान है, जो अद्भुत प्राचीन व मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। इस छोटे से गांव में बड़ा आयोजन होने का कारण भी दिलचस्प है, यहां के भक्तों ने बागेश्वर धाम में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए यहां के हनुमानजी की फोटो दिखाई, जिसे देखकर संत अभिभूत हुए और इस धाम को चमत्कारिक बताते हुए इसके दर्शन व क्षेत्र की प्रसिद्धि के लिए स्वयं यहां भागवत कथा आयोजन के निर्देश बागेश्वर शिष्य मंडल दमोह को दिए, बड़े आयोजन के लिए शिष्य मंडल तैयार नहीं था, लेकिन गुरु का आदेश था हनुमानजी का आशीर्वाद था कि दुर्गम काज जगत के जैते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते की वजह से सभी काम बनते जा रहे हैं और आयोजन के लिए पूरा गांव तत्पर हो गया है।

यहां से पहुंच सकते हैं कादीपुर

कादीपुर गांव पहुंचने के लिए तीन मार्ग हैं। पहला मार्ग दमोह-कुण्डलपुर मार्ग पर लुहर्रा गांव से कादीपुर 12 किमी की दूरी पर है। दूसरा मार्ग हिण्डोरिया गांव के अंदर से कादीपुर 4 किमी की दूरी पर है, तीसरा मार्ग दमोह-हटा मार्ग पर लक्ष्मण कुटी धाम से झागरी, करैया राख होते हुए कादीपुर 6 किमी दूरी पर है।

पार्किंग से एक किमी पैदल रास्ता

देश भर के लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर कादीपुर गांव के तीनों मार्गों पर 3 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 25-25 एकड़ खेतों में बनाई गई पार्किंग को कवर्ड करने के लिए बांसों की बैरिकेटिंग की गई हैं। जिससे जिस मार्ग से वाहन आएंगे वह वहीं रुक जाएंगे, इसके बाद तीनों मार्गों से पैदल एक किमी चलने के बाद श्रद्धालु कथा स्थल तक पहुंचेंगे।

40 हजार श्रद्धालुओं का पंडाल

कथा स्थल में 40 हजार श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। जिसमें कथा वाचन के साथ दिव्य दरबार का आयोजन होगा। कथा वाचक की प्रसिद्धि देश भर में इसलिए श्रद्धालुओं के आगमन का कोई अनुमान इसलिए नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जहां होते हैं, वहां 50 हजार से अधिक पब्लिक बनी रहती है।

लक्ष्मणकुटी से निकलेगी कलश यात्रा

24 अप्रेल रविवार को लक्ष्मण कुटी धाम से कादीपुर गांव तक 6 किमी लंबी कलश शोभायात्रा सुबह 9 बजे निकलेगी। इस शोभायात्रा की खासियत यह है कि इसमें हजारों महिलाएं शामिल होंगी, जिसकी तैयारी आसपास के 40 गांवों की महिलाओं द्वारा कलश लेकर शोभायात्रा को विशालता देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बग्घी, डीजे व अन्य झांकियां भी सजाने की तैयारी की जा रही है।

25 व 26 को उमड़ेगा जन सैलाब

कादीपुर गांव में 25 व 26 अप्रेल को देश भर से विशाल जनसमूह पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दिव्य दरबार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं को उठाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। विभिन्न समस्याओं से परेशान लोग बागेश्वर संत का आशीर्वाद पाने के लिए उनके दिव्य दरबारों में हाजरी लगाते हैं, जिससे इन दो दिन कादीपुर में देश भर से जन सैलाब उमडऩे की उम्मीद की जा रही है।

