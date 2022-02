24 तीर्थंकरों को समर्पित पंचकल्याणक में 24 सौंधर्म इंद्र, 24 माता-पिता व 24 बनेंगे कुबेर इंद्र

7 भोजनशालाओं में एक साथ 50 हजार के भोजन की सुविधा

दमोह. कुंडलपुर महोत्सव इस बार खास है, जिस पर देश के नहीं वरन विदेश के श्रावक भी इसमें भागीदारी निभाने के लिए आतुर हो रहे हैं। जहां 10 दिन के पंचकल्याणक हो रहे हैं। 24 सौधर्म इंद्र, 24 भगवान के माता-पिता व 24 कुबेर इंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा 2000 हजार प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए सूर्य मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। यह जैन धर्म के आयोजनों के इतिहास में पहली बार हो रहा है।

दमोह जिले से 40 किमी दूर कुंडलपुर में आधुनिक काल में नागर शैली का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जो देश के सबसे ऊंचे मंदिरों में अपनी 189 फुट की ऊंचाई के कारण शुमार हो रहा है। यहां पर बन रहे सहस्त्रकूट जिनालय व त्रिकाल चौबीसी में प्रतिमाएं स्थापित कराने के लिए पहली बार पंचकल्याणक 10 दिन का पंचकल्याणक आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक गर्भ कल्याणक दो-दो दिन का आयोजित किया जाएगा। सामान्य तौर पर पंचकल्याणक में एक सौधर्म इंद्र, एक माता-पिता व एक कुबेर इंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार कुंडलपुर में ऐसा विशाल महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें 24 सौधर्म इंद्र, 24 भगवान के माता-पिता, 24 कुबेर इंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य पात्र भी 100-100 बनाए जा रहे हैं, जिससे महोत्सव की भव्यता पात्रों के चयन से बन रही है।

पात्र बनने के बाद आजीवन रहेंगे ब्रह्मचारी

पंचकल्याणक में माता-पिता का पात्र निभाने वाले भागीदारों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, दमोह से तीन जोड़ा इस बार भगवान के माता-पिता के पात्र बन रहे हैं, जिनमें दमोह के संतोष सिंघई सपत्नीक, रूपचंद्र जैन सपत्नीक व राजेंद्र जैन कल्लन सपत्नीक शामिल हो रहे हैं। अब इसमें पात्र बनने के बाद इन जोड़ों के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। क्योंकि जैन धर्म में एक ही माता-पिता होते हैं, जिससे भगवान के माता-पिता का किरदार निभाने के बाद असल जीवन में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है।

इंटरनेशनल है इस बार का पंचकल्याणक रविवार को कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी ने निजी होटल में पत्रकार वार्ता की जिसमें समिति से देवेंद्र सेठ, प्रकाश चंद्र, सुनील वेजेटेरियन, अटल राजेंद्र जैन व महेंद्र जैन सोमखेड़ा ने जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि पहली बार इंटरनेशनल पंचकल्याणक आयोजित हो रहा है, जिसमें देश के साथ विदेश की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बार आचार्यश्री का समोशरण भी लग रहा है, जो भी जैन समाज के इतिहास में ऐतिहासिक महोत्सव बनने जा रहा है।

एक मंच पर 300 पिच्छीधारी होंगे विराजमान

आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के मुनि संघ, आर्यिका संघ मिलाकर कुल 300 पिच्छीधारी एक साथ कुंडलपुर महोत्सव के पंचकल्याणक के विशाल मंच पर विराजमान होंगे, जैन समाज के इतिहास में पहली बार हो रहा हैं कि इतनी बड़ी संख्या में साधु व साध्वी एक मंच पर विराजमान होकर जनता को आशीर्वाद देंगे।

मुख्य पंडाल में 40 हजार की क्षमता

मुख्य पंडाल का मंच जहां विशाल होगा, क्योंकि इस पर आचार्यश्री का पूरा संघ विराजमान होगा, वहीं दर्शक दीर्घा भी विशाल है, यह पूरा पत्थरों का बनाया गया है, जिसकी क्षमता 40 हजार लोगों की रहेगी। इसी विशाल मंच और पंडाल में 10 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7 भोजनशालाएं बनाई जा रही

कुंडलपुर महोत्सव में कुल 7 भोजन शालाएं संचालित होंगी। 3 भोजनशालाएं मुख्य पंडाल के पास बनाई जाएंगी। शेष भोजन शालाएं जहां नगर बनाए जा रहे हैं वहां भी मौजूद रहेंगी। इन भोजन शालाओं के अलावा कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी की नियमित दो भोजनशालाएं मंदिर परिसर के नीचे नियमित रूप से चल रही हैं, एक सामान्य श्रावकों व दूसरी त्यागी व्रती और ब्रह्मचारियों के लिए संचालित की जा रही है। इन भोजनशालाओं में एक साथ 50 हजार श्रद्धालु भोजन कर सकते हैं।

500 से अधिक प्रतिदिन लग रहे चौका

कुंडलपुर में विराजमान आचार्यश्री व मुनियों व आर्यिका संघ के लिए आहारदान कराने के लिए प्रतिदिन 500 से अधिक चौका लगाए जा रहे हैं। यह चौका पिछले दिसंबर माह से लग रहे हैं, इस रविवार को करीब 600 से अधिक चौका लगाए गए थे। जिसमें पडग़ाहन कर अपने यहां आहार कराने की विधि अपनाई जाती है, इस विधि में जैन संत जिस श्रावक के चौके में जाते हैं वहां आहार करते हैं, यदि इन चौकों में साधुओं के लिए कुछ दिखाई दे जाता है तो बगैर आहार किए वापस आ जाते हैं और इसे अंतरा लगना कहा जाता है। आहारदान के लिए चौके लगाने और आह्वान करने का क्रम सुबह से शुरू हो जाता है और यह निरंतर जारी है।

पुंगव मुनि सुधासागर ने किया स्वयं कैश लुंचन

पुंगव मुनि सुधासागर महाराज ने रविवार को कैश लुंचन किया, उन्होंने अपने एक-एक बाल अपने हाथों से निकाले। जैन धर्म के अनुसार जिस मुनि का कैश लुंचन संस्कार होता है। उस दिन वह मौन धारण करते हैं और निर्जरा व्रत भी रखते हैं। रविवार को पुंगव मुनि सुधासागर ने मौन धारण करते हुए व्रत का पालन किया।

ध्वजारोहण के लिए बना रहा स्वास्तिष्क मंच

कुंडलपुर महोत्सव कार्यक्रम के लिए ध्वजारोहण कार्यक्रम सोमवार को किया जाएगा। ध्वजारोहण के लिए स्वास्तिष्क चिह्न का मंच बनाया जा रहा है, जिसमें कुंडलपुर महोत्सव का ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए घट यात्रा निकाली जाएगी। जो मुख्य मंच पर स्थापित किए जाएंगे।

रविवारीय प्रवचन में उमड़े 30 हजार श्रावक

कुंडलपुर में विराजमान आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के प्रति रविवार दोपहर को प्रवचन आयोजित होते हैं। कुंडलपुर महोत्सव के पूर्व रविवार को प्रवचन सुनने के लिए 30 हजार से अधिक श्रावक मौजूद रहे। वर्धमान तालाब के किनारे पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा था। जिन श्रावकों को नीचे जगह नहीं मिली, वह आवासीय परिसरों की छतों पर से प्रवचन सुनने व आचार्यश्री व मुनि संघों के दर्शनों के लिए उमड़ते रहे।

दमोह रेलवे स्टेशन पर कार्यालय का शुभारंभ

ट्रेन से दमोह स्टेशन पर पहुंचने वाले रेल यात्रियों के लिए कुंडलपुर महोत्सव तक सुविधा प्रदान कराए जाने के लिए रेलवे स्टेशन परिसर पर कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। यातायात समिति द्वारा संचालित इस कार्यालय का शुभारंभ विधायक अजय टंडन ने किया। इस कार्यालय में तीर्थ यात्रियों के लिए समस्त सुविधाओं की व्यवस्था कराई जाएगी।

कटनी जबलपुर स्टेशन पर मिलेंगी बसें नि:शुल्क बसें

कुंडलपुर आयोजन में शामिल होने के लिए ट्रेनों से कटनी व जबलपुर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को कुंडलपुर पहुंचाने के लिए नि:शुल्क बसों की सुविधा दी जा रही है। यह बसें नियमित चलेंगी, जो यात्रियों को लाने के साथ पहुंचाने का भी काम करेंगी। इसके अलावा जबलपुर व कटनी में भी तीर्थयात्रियों के लिए आवास व्यवस्था कराई जा रही है।

In Panchkalyanak dedicated to 24 Tirthankaras, 24 Saundharma Indra, 24 parents and 24 will become Kuber Indra