नकली व असली किन्नरों के विवाद में निर्वस्त्र सड़कों पर दौड़ा किन्नर

नकली किन्नरों को प्रदेश स्तरीय बैठक में सिखाया सबक

दमोह. चरहयाई बाजार में किन्नरों के मुख्य ढेरे पर सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तर के किन्नर शामिल हुए। यह बैठक दमोह जिले में पिछले 6 माह से असली व नकली किन्नर के बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई थी। नकली किन्नर क्षेत्र के आधे बंटवारे की बात कर रहे थे।

मंगलवार की सुबह मप्र के सभी जिलों से किन्नरों के गुरु व नायक इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में यह बात सामने आई कि 4 लड़के सेक्स परिवर्तन कराकर किन्नर बन गए हैं जिन्होंने किन्नरों की धार्मिंक परंपराओं के अनुसार निर्वहन नहीं किया है। साथ ही किन्नर समाज की वंदिशों को तोड़कर किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। जिस पर जिन पर नकली होने का आरोप लगा, उनमें से एक किन्नर ने कपड़े उतारे पहले वह बैठक स्थल और उसके बाहर हंगामा करता रहा, फिर यहां से भागकर कोतवाली गया जहां उसने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है। कोतवाली में बैठा-बैठा वहां से भाग निकला और कोतवाली के पीछे पुलिस स्टाफ क्वार्टर में पटेरा थाना प्रभारी भल्ला प्रसाद दुबे के घर में घुस गया। जहां दुबे परिवार ने किन्नर को कपड़े पहनने दिए, जिसने वहां बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसे जान का खतरा है। इधर कोतवाली से बगैर कपड़ों के भागने पर कोतवाली की एसआइ सविता रजक व महिला पुलिस कर्मी किन्नर के लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर कर कपड़े लेकर उसे खोजती रही। जिसके बाद जानकारी लगी कि वह इंदिरा कॉलोनी रोड से जा रहा है। जिसे कोतवाली लाया गया। यहां पर रिपोर्ट लिखाई ही जा रही थी कि असली किन्नरों की टीम पहुंची दमोह के किन्नर समाज के अध्यक्ष व संभाग के अध्यक्ष ने पहुंचकर नकली किन्नरों पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए। दमोह की प्रमुख बहार बाई ने कहा कि यह नकली किन्नर शराब पीते हैं, अवैध वसूली करते हैं, जिससे उनकी कौम बदनाम हो रही है। गलत व्यक्तियों को साथ रखे हैं, जिनके साथियों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है।

नकली किन्नरों के बाल काटे

बैठक के दौरान कुल 5 नकली किन्नर सामने आए जिनमें से एक किन्नर के बाल भी काटे उसे पेंट शर्ट पहनाई गई। किन्नरों की बैठक में इन नकली किन्नरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दिल्ली में ***** परिर्वतन कराया है, इसके बाद वह किन्नर बने हैं। वहीं एक किन्नर जो पान की दुकान चलाता था, लेकिन दिल्ली जाकर उसने ***** परिवर्तन कर लिया और किन्नर बनकर वसूली करने लगा। असली किन्नरों ने पुलिस कोतवाली में भी कहा कि ये सभी नकली किन्नर है जो हमें बदनाम कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट न लिखी जाए।

कोतवाली में स्वीकारा वह लड़का है

असली किन्नरों में कोतवाली में मौजूद एक किन्नर को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसने बताया कि वह लड़का है और उसे शौक है, इसलिए वह किन्नर के भेष में है। नकली किन्नरों का आरोप था कि जब किन्नर भी अपने पास लड़कों को रखते हैं तो उन्हें क्यों नहीं रखा जा रहा है। जो किन्नर निर्वस्त्र सड़कों पर दौड़ा था उसकी आधी एफआइआर लिख गई थी, लेकिन असली किन्नरों के बाद वह एफआइआर न लिखवाने की बात कहते हुए कह रहा था कि अब वह मजदूरी करेगा लेकिन किन्नर बनकर नहीं मांगेगा।

शाम को हो गया सुलहनामा

किन्नरों की बैठक के बाद असली व नकली किन्नरों के विवाद को लेकर निपटारा हो गया, जिसमें कुछ नकली किन्नरों ने असली किन्नरों की सभी शर्ते मानी, जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था कि अब उसका किन्नरों से कोई वास्ता नहीं है अब वह मजदूरी करेगा।

