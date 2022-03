विदेशी चिकित्सा पद्धति से मुक्ति की ओर भारत को ले जाना है: आचार्यश्री

आंखे ना मूंदों, आंखें नहीं दिखाओ, देखो सही क्या है

दमोह. कुण्डलपुर में आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के सानिध्य में संगोष्ठी व सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आचार्यश्री ने आचार्य उमा स्वामी विरचित- तत्वार्थ सूत्र नामक संस्कृत ग्रंथ के अनेक सूत्रों के गूढ़ रहस्य पर मंगलाचरण पूर्वक रहस्योदघाटन अपने उपदेश के माध्यम से किया।

पूर्ववर्ती आचार्यों व तीर्थंकरों की वाणी का श्रवण विद्वानों ने लेखन कार्य किया। आचार्य भगवन ने बताया कि वर्तमान काल में तीर्थकरों की वाणी के श्रवण का सौभाग्य तो नहीं है। केवल मात्र उनकी वाणी ही कल्याण व तप साधना का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। आचार्यश्री ने वीर हिमाचलते निकसी पंक्ति बोलकर बताया कि महावीर की वाणी हिमालय सें निकलकर गंगा यमुुना जैसी पावन जल का पान कर विद्वत वर्ग स्वस्थ रहे। उनकी वाणी को गणधर, आचार्यों के बाद विद्वानों ने लेखन व सम्पादन करके साहित्य व समाज को नई दिशा दी है। वह ऐसे ही परिश्रम करके तत्वार्थ- सूत्र के विभिन्न गूढ़तम सूत्रों के अर्थ का विस्तार कर समाज को अवगत कराए। तत्वार्थ सूत्र के सम्यकदर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक चारित्र का सापेक्ष वर्णन किया। वहीं द्रव्य श्रुत व भाव श्रुत की विवेचना का अद्भुत वर्णन किया। आचार्यश्री ने कहा कि जो भी संस्कृत- प्राप्त भाषा में ज्ञान से दूर रहेंगे वे जो भी लिखेंगे वह सही अर्थ से दूर रहेंगे। आप लोगों को अनुवाद व टीका के अर्थ के लिए संस्कृत-प्राकृत भाषा को पढऩा- सीखना अनिवार्य है।

भारतीय विद्या और बुद्धि तथा शरीर संरक्षण आयुर्वेद में निहित है, जो अकाल मृत्यु के विनाश में समर्थ है। आयुर्वेद नारी परीक्षा नहीं नाड़ी परीक्षा करता है, साथ ही कहा कि कुण्डलपुर बड़े बाबा के जिनालय के भण्डार में पर्याप्त हो गया। अब आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र की शाखा स्थापना कर विदेशी शिक्षा और विदेशी चिकित्सा पद्धति से मुक्ति की ओर भारत को ले जाना है। भारतीय कृषि का उद्योग प्राचीन गाय- भैंसें भारत में आद्यकाल से विद्यमान है। अत: यह सर्व प्राचीन विद्या ही जिसे ऋषभदेव बड़े बाबा ने दिया था। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन के मध्य दो हाइकू बोले- आंखे ना मूंदो, आंखें नहीं दिखाओ, देखो सही क्या है व रोटी न मांगों रोटी बनाना सीखो खिला के खाना सीखो।

India has to be taken towards freedom from foreign medicine