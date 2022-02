4 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा मासूम प्रिंस

रेस्क्यू कार्य में लग गए 6 घंटे तो हार गया जिंदगी

दमोह. बरखेड़ा बैस में बोरवेल में गिरने के बाद मासूम प्रिंस 4 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा, लेकिन रेस्क्यू कार्य में 6 घंटे लगने के कारण वह आखिरकार अपनी जिंदगी हार गया।

पटेरा बीएमओ डॉ. अशोक बरौन्या के अनुसार प्रिंस को पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 6.30 बजे लाया गया था। उसकी सांसें वापस लाने के लिए हर उपलब्ध मेडिकल उपाय किए गए लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सोमवार को सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें शार्ट पीएम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि पटेरा अस्पताल लाने से दो घंटे पहले मासूम दम तोड़ चुका था। यदि रेस्क्यू कार्य 4 घंटे पहले सफल हो जाता तो प्रिंस की जान बच सकती थी।

ऑक्सीजन ले रहा, नहीं हुई निगरानी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रिंस के गिरने के बाद रेस्क्यू में कुछ चूक भी सामने आई है, प्रिंस को ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन बोरवेल के अंदर वह ऑक्सीजन ले रहा है, इसे देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बोरवेल के अंदर हवा देने के लिए कूलर रखा गया था, बोरवेल के अंदर कितना तापमान है, यह नहीं मापा गाया। गौरतलब है कि बरखेड़ा बैस में खेलते समय 3 साल का मासूम बोरबेल में गिर गया था। गिरने के एक से डेढ़ घंटे बाद रेस्क्यू शुरू हुआ था। कुण्डलपुर से मशीनें बुलाई गई थीं। रेस्क्यू कार्य में पर्याप्त अमला नहीं लगाया गया था, जिससे रेस्क्यू में देरी हुई थी। जिस कारण से बचाव के जितने भी कार्य किए गए थे, सभी व्यर्थ चले गए और मासूम की जान चली गई थी। बीएमओ पटेरा डॉ. अशोक बरौन्या का कहना है कि प्रिंस को शाम 6.30 बजे लाया गया था, शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 से 18 घंटे के बीच मौत होने की जानकारी आ रही है। जिससे बाहर निकलने के दो घंटे पहले उसकी मौत हो जाना बताया जा रहा है।

