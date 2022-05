मदर्स डे # पति के जाने के बाद गम मनाने के बजाए बेटियों संवारने ने छुपा लिए आंसू

बेटियों का जीवन संवारने एक मां ने रखा हौसला

Published: May 07, 2022 10:01:03 pm

दमोह. पति की मौत हार्टफेल से हो जाने के बाद दो बच्चियों को सामने देख एक मां ने एक सप्ताह बाद अपने आपको संभाला, बेटियों को हौसला दिया फिर उन्हें पढ़ाया लिखाया और दोनों के विवाह कराने के बाद आज अकेले जीवन यापन कर रही हैं।

रिटायर्ड पूर्व प्राचार्य सुनंदा जैन एक ऐसी जीवट मां हैं, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उनके मुकाम पर पहुंचाया है। बात 1994 की है जब उनके पति डॉ. सुभाष जैन अपनी बड़ी बेटी रेशु जो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी व छोटी बेटी अंशु जो 7वीं में पढ़ती थी, दोनों के साथ खेलते हुए हार्टफेल हो गया। अचानक पति के बिछड़ जाने पर सुंनदा जैन के सामने अपनी बेटियों की परवरिश की चिंता हो गई, हालांकि वह शिक्षक के पद पर थीं, इसलिए फाइनेंसियल दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी जो बेटियां अपने पिता के साए में हंस, बोल खेलकर बड़ी हो रहीं थीं, उनके सदमें में आने और टूटने का खतरा एक मां को हुआ तो उन्होंने अपने पति के निधन के एक सप्ताह बाद ही अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने श्रीराम के वनवास की तरह खुद को घर के वनवास में कैद कर लिया और अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके उत्साहवर्धन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोनों बेटियों को एमबीए की पढ़ाई कराई दोनों बेटियों का विवाह किया। दोनों बेटियां आज अपने मुकाम पर हैं, बड़ी बेटी इंदौर में एनजीओ चला रही है, छोटी बेटी ने शादी के बाद सर्विस छोड़ दी है। दोनों बेटियों को अपने ससुराल पहुंचाने के बाद सुंनदा जैन दमोह में अकेली रह रही हैं, स्वयं को फिट रखने के लिए सुबह की सैर करती हैं और एक मां का फर्ज निभाने और बेटियों के सपने पूरा करने के बाद एक श्रेष्ठ मां का जीवन यापन करती हुईं मिसाल बनी हुईं हैं।

instead of mourning after husband's departure, grooming daughters hid tears