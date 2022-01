बगैर मास्क यात्री मिलने पर बस संचालकों पर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश

बस चालक और परिचालक ही नहीं लगा रहे मास्क

दमोह. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने मंगलवार को भोपाल बस स्टैंड पहुंचकर बगैर मास्क मिले चालक, परिचालक व यात्रियों को लेकर कहा था कि यदि बगैर मास्क बस में मिले तो बस मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बसों में कोविड गाइड लाइन का पालन होना चाहिए। इन निर्देशों का असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। दमोह बस स्टैंड से निकलने वाली बसों के चालक, परिचालक व यात्री कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है।

दमोह बस स्टैंड से निकलने वाली प्रत्येक बस में कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है। कोविड व्यवहार के तीनों नियम मास्क, सोशल डिस्टेंस व सैनेटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बसों से सफर करने वाले यात्रियों में महिलाएं व बच्चे भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बसों में सोशल डिस्टेंस भी हर पल टूट रहा है।

त्यौहार कर वापस लौट रहीं महिलाएं

मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके आई हुईं थीं, पर्व के बाद वह अपनी ससुराल लौट रही हैं, जिससे बसों में भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। बसों में क्षमता से अधिक यात्री भरे जा रहे हैं। जो काफी नजदीक एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों का सफर कर रहे हैं।

कैबिन में ज्यादा संक्रमण का खतरा

क्षमता से अधिक यात्री प्रत्येक बस से सफर कर रहे हैं। संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा बस की कैबिन में बढ़ जाता है। जहां एक साथ 10 से 15 यात्रियों को ठसाठस बिठाया जाता है। जिनके चेहरे भी आसपास होते हैं, जिससे यदि एक भी कोविड मरीज हुआ तो सभी के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं कैबिन में ड्राइवर के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है।

चालक, कंडेक्टर भी कर रहे अनदेखी

कोविड नियमों का पालन होते हुए कुछ ही बसों में दिखाई दे रहा है। शेष बसों में चालक व परिचालक भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ बसों में चालक मास्क लटकाए हुए दिखाई दिए लेकिन उन्होंने मास्क को सही तरीके से नहीं लगाया था। सबसे ज्यादा कंडक्टर के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, लेकिन वह भी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बगैर मास्क के टिकट काटते हैं।

खड़े-खड़े कर रहे घंटों का सफर

दमोह बस स्टैंड से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निकलने वाली बसों में सीटें भरने के बाद यात्रियों को खड़े-खड़े ही सफर करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बस में घंटों एक साथ खड़े रहते हैं, जिसमें एक दूसरे के चेहरे बिल्कुल नजदीक होते हैं, मास्क का उपयोग भी नहीं करते हैं। जिससे संक्रमण का ज्यादा खतरा बढ़ रहा है।

बस मालिकों पर भी कार्रवाई के निर्देश

परिवहन मंत्री ने कहा है कि चैकिंग के दौरान यदि यात्री मास्क लगाए नहीं मिले तो चालक, कंडेक्टर के साथ ही बस मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बस में यात्रियों को सफर करने के दौरान मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन दमोह में बसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं यह जानने के लिए चैकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिससे कोविड व्यवहार नियम की अवहेलना हो रही है।

Instructions have been given to take action on bus operators without mask passengers