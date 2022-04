किराए का मकान लेकर जबलपुर के सटोरिया खिला रहे थे आइपीएल सट्टा

रजिस्ट्रर में मिला लाखों रुपए का हिसाब किताब

दमोह. दमोह शहर क्रिकेट सट्टा का गढ़ बना हुआ है, जिसमें आइपीएल सट्टा खिलाया जा रहा है। हाइटेक सट्टा को दमोह देहात थाना पुलिस को बुधवार की रात सफलता मिली है, जिसमें दमोह शहर की एलोरा कॉलोनी में किराए मकान में जबलपुर के सटोरियों को क्रिकेट कट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकद राशि कुल 42 हजार 500 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। रजिस्ट्रर में क्रिकेट सट्टा खिलाने का लाखों का हिसाब किताब मिला है। देहात थाना विजय सिंह राजपूत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एलोरा कॉलोनी में अतिशय जैन के मकान में किराए का कमरा लेकर आइपीएल सट्टा खिलाया जा रहा है। पुलिस जब घर में पहुंची और दरवाजा को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर 4 लोग आइपीएल पंजाब व मुंबई टीम पर चल रहे मैच पर जीत हार के दाव लिखवाते हुए रुपए लिखते जा रहे थे। सट्टा खिलाने के लिए विशेष चैनल बॉक्स का उपयोग किया गया था। पकड़े गए लोगों में टिंकू उर्फ कुलदीप सोनकर निवासी सगड़ा तिलवारा जबलपुर, जितेश गुप्ता निवासी शास्त्री नगर थाना तिलवारा जबलपुर, आकाश सोनी मदर टैरेसा नगर कटंगी रोड माढ़ोताल जबलपुर, सतीश अहिरवार दमोह नाका जबलपुर को पकड़ा गया है, जो अलग-अलग मोबाइल पर सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की है। एक रजिस्ट्रर जब्त किया गया है, जिसमें लाखों रुपए का सट्टा खिलाए जाने का हिसाब किताब मिला है। चारों पर पुलिस ने सट्टा एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक केएल अठ्या, प्रधान आरक्षक रतिराम, आरक्षक रामकृष्ण, प्रेमदास बैरागी व नगर रक्षा समिति के सदस्य महेश खरे व दीपक विश्वकर्मा की प्रमुख भूमिका रही है। मामला सागर नाका चौकी प्रभारी गरिमा मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया है।

IPL betting was feeding the bookies of Jabalpur by taking a rented house