अमिताभ के साथ सेट पर पहुंची बेटी तो खुशी से उछल पड़ा परिवार, 'चुम्मा' नाम पर खूब हंसे बिगबी

दमोह/ कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में इस बार मध्यप्रदेश से कई प्रतिभागी पहुंचे हैं। शो के 64वें एपिसोड में दमोह जिले के हटा की रहने वाली खुशबू तिवारी भी पहुंचीं। खुशबू के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। फॉस्टेस्ट फिंगर कंनटेस्ट में खुशबू इकलौती प्रतिभागी थी जो सही जवाब देकर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठी। इस दौरान अमिताभ ने खुशबू का ताली बजाकर स्वागत किया।

इस शो में खुशबू के साथ उसके परिवार से माता-पिता, भाई और बहनोई पहुंचे थे। खुशबू जैसे ही अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठने पहुंची। परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। इसे देख शो में मौजूद लोग हंसने लगे। क्योंकि बेटी को वहां बैठते देखते परिवार के खुशी के मारे उछल पड़े थे। अमिताभ बच्चन ने फिर खुशबू तिवारी से सवाल-जवाब शुरू किया।

1. इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग आप किसी व्यक्ति के सुंदर बालों के लिए करेंगे?

जवाब: इसका सही जवाब रेशमी जुल्फें था। वहीं, खुशबू ने जब सही जवाब दिए तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपकी रेशमी जुल्फें ही हैं। इसलिए आपने इसका सही जवाब दिया है।

2. भारत में, एक कैलेंडर वर्ष में, इनमें से कौना सा दिवस सबसे बाद में मनाया जाता है?

जवाब: सही जवाब बाल दिवस था। इसके साथ ही खुशबू दो हजार रुपये जीत गईं। संयोग इस एपिसोड का प्रसारण भी बाल दिवस के दिन ही हुआ।

3. इनमें से कौनसी सेवा गूगल की नहीं है ?

जवाब: इसका सही जवाब है इंस्टाग्राम। इस सवाल का सही जवाब देकर खुशबू तिवारी तीन हजार रुपये जीत गईं।

4. इनमें से किस नाम का अर्थ हिमालय है ?

जवाब: इसका सही जवाब है गिरिराज। इसके साथ ही खुशबू तिवारी पांच हजार रुपये जीत गईं।

क्यों पड़ा चुम्मा नाम

शो के प्रोमो में अमिताभ बच्चन प्रतिभागी खुशबू तिवारी से उनके निक नाम को लेकर बात कर रहे हैं। खुशबू के कई निक नाम हैं। उन्हीं में से एक चुम्मा भी है। अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आपका नाम चुम्मा क्यों पड़ा। इस पर खुशबू ने कहा कि बचपन में आपकी मूवी का एक गाना आया था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और आपका वह गाना अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद अमिताभ बच्चन फिर सवाल करते हैं कि उसमें क्या पसंद नहीं था।

