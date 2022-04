संपर्क, संवाद, संबंध व सेवा के सहारे सिद्धार्थ उतर रहे मैदान में

जनसंवाद पदयात्रा निकालकर जानेंगे जमीनी हालात

दमोह. संपर्क, संवाद, संबंध व सेवा के सहारे सिद्धार्थ मलैया अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने मैदान में उतर रहे हैं। उनकी यह जनसंवाद पद यात्रा दमोह विधान सभा क्षेत्र के इमलिया गांव से 21 अप्रेल को शुरु होगी जो 24 अप्रेल को समाप्त होगी। इस यात्रा में कुल 34 गांवों का भ्रमण किया गया व 80 किमी कुल पद यात्रा होगी।

पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने बुधवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि दमोह जिला में सतधरू परियोजना से गांवों में 2 साल पहले पानी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा है। अब कब तक पहुंचेगा, इसके लिए यह पदयात्रा हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी के प्रति जागरुक करने उनकी समस्याएं करीब से जानने के लिए वह पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं, इससे इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह पदयात्रा लोगों को समझने के साथ खुद को समझने व खुद का आंकलन करने के लिए निकाल रहे हैं कि वह 80 किमी पैदल चल पाते हैं या नहीं। प्रेसवार्ता में अनेक सवाल सिद्धार्थ मलैया व उनकी टीम को लेकर भाजपा से अब तक जारी निष्कासन के संबंध में किए गए लेकिन उन्होंने इस सबको नकारते हुए कहा कि वह राजनीतिक हैं इसलिए आगामी राजनीति के कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन वह इस सबसे हटकर अभी केवल संपर्क कर लोगों से संवाद कर संबंध बनाकर उनकी सेवा का उद्देश्य लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। लोग उन्हें समझ सकें और वह लोगों को समझ सके यह जानने के लिए उनकी पदयात्रा शुरू हो रही है। यह पहले चरण की पदयात्रा होगी। इसके बाद दूसरे चरण की पदयात्रा दूसरे क्षेत्र से की जाएगी। अभी उनका पूरा फोकस दमोह विधानसभा पर रहेगा, इसके बाद वह अन्य विधानसभाओं में भी तरह की पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच जाएंगे।

Know the ground situation by taking out Jansamvad Padyatra