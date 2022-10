मुख्य रास्ते पर लगाई गईं लाखों की लाइटें बंद

अंदरूनी गलियों में छोटी नालियां क्षतिग्रस्त

दमोह. फुटेरा वार्ड नंबर 3 वार्ड में मुख्य सड़क पर आकर्षक लाइटें लगाईं गई थीं, जिनका संधारण न होने के कारण यह लाइटें अब शो-पीस बन गई हैं। वार्ड की गलियों में नालियों की सफाई नहीं होने से वार्ड में गंदगी फैली रहती है।

फुटेरा वार्ड नं. 3 गौरीशंकर मंदिर से पठानी मोहल्ला गिरधारी मिठया की गली से पठानी मोहल्ला तक रिहायशी इलाका आता है। इस वार्ड में शहीद यशवंत चौक भी है, इसके पहले पूर्व पार्षद द्वारा दमोह शहर की सबसे आकर्षक लाइटें गौरीशंकर तिराहा से पठानी मोहल्ला के रास्ते लगवाई गई थीं। अब लाखों की लाइटों का नगर पालिका परिषद द्वारा रखरखाव न किए जाने से खराब हो गई हैं, जिससे रात के समय अब वार्ड वासियों को इन लाइटों की रोशनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वार्ड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की कई गलियों में सड़कें व नालियां नहीं बनाई गई हैं। वहीं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र गिरधारी मिठया की गली से लेकर चौरसिया मोहल्ला तक नालियों की सफाई न होने के कारण बदबू फैली रहती है। इस वार्ड में छोटी नालियां क्षतिग्रस्त हैं। वार्ड में कई जगह नई पाइप लाइन से पानी पहुंचाया गया है, लेकिन कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। यह वार्ड पेयजल संकट वाला वार्ड माना जाता है, नई पेयजल पाइप लाइन से इस वार्ड के जलसंकट दूर होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नई पाइप लाइनों से ही लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्ते भी इस वार्ड में कई लोगों की बकाया है। कई ऐसे हितग्राही हैं, जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

प्रस्ताव डाले

पार्षद अफसाना खान का कहना है कि वार्ड में नाली निर्माण व सड़क निर्माण के प्रस्ताव डाले हैं। जहां ज्यादा परेशानी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें भी बकाया हैं। वार्ड के विकास के लिए नगर पालिका परिषद व विधायक निधि से कार्य कराए जाने के लिए प्रस्ताव बनाए जाने जा रहे हैं, शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे।





Lights worth lakhs were switched off on the main road