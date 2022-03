प्रेम प्रसंग बना कारण, लड़की परिजनों पर आरोप

घटना के आरोपियों के करीब पहुंची कोतवाली पुलिस

दमोह. पठानी मोहल्ला अजमेरी हॉल के सामने शनिवार की सुबह बाइक से जा रहे एक युवक पर तीन आरोपियों ने चाकुओं से ताबड़-तोड़ वार किए। जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

पठानी मोहल्ला निवासी अमीन खान निवासी गौरझामर जो गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलेवरी का काम करता है। वह अप नी मौसी के यहां बड़ापुरा में पिछले 7 सालों से रह रहा था। शनिवार की सुबह 7 बजे वह अपने चाचा को सब्जीमंडी छोड़कर वापस आ रहा था, तभी पठानी मोहल्ला से धरमपुरा मुख्य सड़क पर अचानक तीन आरोपियों ने अमीन के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक पर जैसे चाकू का पहला वार हुआ तो उसने भागने का प्रयास किया। वह सामने एक दुकान में घुसने के लिए गया, लेकिन आरोपियों ने टीन शेड के नीचे पकड़कर उसकी हत्या कर दी। अचानक भीड़ भरे इलाके में हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह-सुबह अचानक सामने आए घटनाक्रम पर कोतवाली टीआइ सतेंद्र सिंह राजपूत दलबल के साथ पहुंच गए। एसपी डीआर तेनीवार, एएसपी शिवकुमार सिंह, एफएसएल प्रभारी किरण सिंह मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए। नक्शा बनाया गया।

मामला प्रेम प्रसंग का, लड़की पक्ष आरोपी

सुबह-सुबह शहर में हुई हत्या के पीछे मामला प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। अमीन और आरोपी के घर आसपास हैं। हत्या का आरोप लड़की के पिता और भाईयों पर लग रहा है। इस मामले में तीन आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध पर विवेचना में लिया है। कोतवाली पुलिस तीनों आरोपियों के करीब पहुंच गई है, जिनकी गिरफ्तारी का भी शीघ्र खुलासा कर सकती है।

रात में तलवार लेकर खोजते रहे

मृतक अमीन के परिजनों का आरोप है कि रात में भी तीनों आरोपी अमीन की जान लेने के लिए तलवार लेकर घूमते रहे हैं। अमीन के मोबाइल पर आरोपियों ने कॉल कर धमकी भी दी थी कि जब भी मिलोगे तुम्हारी हत्या कर देंगे। जिसको उन्होंने सुबह-सुबह अंजाम दे दिया।

कट्टों के बाद चाकुओं का प्रचलन बढ़ा

दमोह शहर में एक समय तात्कालिक आक्रोश के कारण सामने आने वाली घटनाओं में देशी कट्टों का प्रयोग होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद दमोह शहर में तत्काल आक्रोश के कारण घटित होने वाले अपराधों में चाकुओं का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। जिसके पीछे पुलिस सूत्र मानते हैं कि चाकुओं की खरीद-फरोख्त ऑनलाइन होने लगी है। अब सीधे डिब्बों में संबंधित आक्रोशितों के पास चाकुओं की होम डिलीवरी होने से पुलिस भी चाकुओं की जब्ती और बरामदी व इनके निर्माताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जिससे कोरोना काल के बाद दमोह शहर में होने वाले आपसी लड़ाई व झगड़ों में चाकूबाजी की बात सामने आ रही है।

Love affair became the reason, the girl's family was accused