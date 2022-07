साक्षात प्रकट शिवलिंग जागेश्वरनाथ से जुड़े अनेक चमत्कार

अंगुष्ठ भर शिवलिंग को आज दो लोग भी नहीं पाते अकवार

Updated: July 25, 2022 11:45:41 am

दमोह. बांदकपुर स्थित जागेश्वरनाथ स्वयं प्रकट शिवलिंग है। जिसकी मान्यता ज्योर्तिलिंग के समान है। अंगुष्ठ भर शिवलिंग पिंडी वर्तमान में इतनी विशाल हो गई है कि इसे दो लोगों दोनों हाथों से अकवार नहीं पाते हैं।

मध्यप्रदेश का इतिहास के लेखक पंडित गोरेलाल तिवारी और रायबहादुर हीरालाल ने लिखा है कि त्रेतायुग में भगवान राम की चित्रकूट यात्रा के पश्चात पंचवटी की दक्षिण यात्रा दमोह सागर के पास से हुई होगी। इसके प्रमाण उन्होंने दिए हैं। बांदकपुरी जागेश्वर रहस्य के रचियता कवि भैरव प्रसाद बाजपेयी ने भी अपने जागेश्वर रहस्य में लिखा है कि युग परिवर्तन से यह तीर्थ क्षेत्र ध्वस्त हो गया। सन् 1711 में पुन: जागेश्वरनाथ प्रगट हुए। भगवान जागेश्वर नाथ को देश के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता हैं।

टॉप लगने पर आगे नहीं बड़ा घोड़ा

मराठाकालीन शासन के दौरान दमोह के दीवान चांदोरकर हुआ करते थे। सन् 1711 में बांदकपुर सर्किल में दीवान चांदोरकर वसूली के लिए गए। एक जगह उनके घोड़े की टॉप लगने पर घोड़ा आगे नहीं बड़ रहा था। उन्होंने कई प्रयास किए लेकिन घोड़ा आगे नहीं बड़ा। इसके बाद उन्होंने उस जगह को कुरेदना शुरू कराया तो कुछ नहीं मिला। मजदूरों को लाकर खुदाई कराई तो शिवलिंग की प्रतिमा नजर आई। इसके बाद दमोह आकर टॉकीज तिराहे पर एक मंदिर का निर्माण शुरू कराया। मंदिर पूर्ण होने पर पिंडी को लाकर दमोह स्थापित कराने खुदाई कराई तो कोई ओर-छोर नहीं मिला। इसके बाद दीवान चांदोरकर को स्वप्न आया जिसमें कहा गया कि उसी जगह मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसके बाद यहां मंदिर निर्माण कराकर 1742 में शिव की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। मंदिर कमेटी द्वारा 1844 में शिव मंदिर के सामने पार्वती मंदिर की स्थापना कराई गई। जब शिव ***** प्रकट हुए थे तब उनका आकार मुठ्ठी भर बताया गया था, लेकिन तिल-तिल बढ़ते हुए आज उनका विशाल आकार हो गया है।

चमत्कार-1

18वीं शताब्दी के अंत में एक दिन सुबह से इंदिरा नाम की कन्या जो बालक बालिकाओं के साथ मकर संक्रांति के समय देव पूजन के लिए आई थी। भीड़ काधक्का लगने पर इमरती कुंड में डूब गई। भैरव प्रसाद बाजपेयी द्वारा लिखित श्री बांदकपुरी जागेश्वर रहस्य के अनुसार मंदिर के पुजारियों ने उस मृत बालिका के शरीर को भगवान जागेश्वर नाथ महादेव जी की पिंडी के समक्ष रखकर महादेव की स्तुति कर कन्या के जीवन दान की प्रार्थना की। जो स्वीकार हुई व बालिका जीवित हो गई।

चमत्कार-2

15 जनवरी 1938 दिन सोमवार की दोपहर 2 बजे भूकंप के झटके के कारण महादेव जी के मंदिर में विशाल स्वर्ण कलश के त्रिशूल भाग के ऊपरी कोण से आधी इंच मोटी जल धारा लगभग 15 मिनट तक निकलती रही। यहां मौजूद जनसमूह ने इस चमत्कारिक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। बांदकपुर के अनेक लोग अपने बुजुर्गों द्वारा बताई गई, इस घटना का आज भी जिक्र करते हैं।

चमात्कार-3

15 अगस्त 1944 को सुबह 11 बजे श्रीमंदिर धर्मशाला की दूसरी मंजिल का ऊपरी भाग गिर गया। मंजिल के नीचे 12 वर्षीय बाल मूलचंद चढ़ार खड़ा था। यह बालक बिल्डिंग के हजारों मन वजनी मलबेे के नीचे दब गया। विशेष सावधानी और परिश्रम से बालक के ऊपर का मलमा दूर किया गया। इस दौरान बालक के लिए जीवन दान की कामना जागेश्वरनाथ से मौजूद जनों द्वारा की गई। चमत्कार यह हुआ कि बालक सकुशल और जीवित निकला। उसके शरीर में कुछ साधारण चोट आई थीं।

चमत्कार 4

1945 के जून माह में सांयकाल करीब 6 बजे फतेहपुर सीकरी से जबलपुर दक्षिण में जाती हुई मालगाड़ी जिसमें बम की बोरियां भरी हुई थीं। इसके मध्यवर्ती डिब्बे में से बांदकपुर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी वर्ग ने धुआं निकलता देखकर सिग्नल और झंडियों के आकस्मिक संकेतों से पूर्वी पॉइंट पर गाड़ी को रोक दिया। डिब्बा काटा गया और कटनी की तरफ तीन मील की दूरी पर ले जाया गया। इसके अंदर ही बमों का जलकर फूटना प्रारंभ हो गया। लगातार तीन घंटों तक अनवरत बम फूटते रहे। घटना से भयभीत ग्रामीण जीवन रक्षा के लिए भगवान जागेश्वर नाथ के मंदिर पहुंचे और प्रार्थना शुरू की। जागेश्वर नाथ की अनुकंपा से समीपस्थ दूरस्थ गांवों में किसी के प्राणों की हानि नहीं हुई।

--------------

चमत्कार 5

शिव मंदिर व पार्वती मंदिर में शिवरात्रि के दिन करीब सवा लाख कांवर चढ़ी थी। जिसके बाद एक-दूसरे मंदिर से 100 मीटर पर लगे शिव व पार्वती के ध्वज की गांठ लग गई थी। यह घटना दमोह गजेटियर व दमोह दीपक में उल्लेखित है लेकिन इसके वास्तविक सन और तारीख का उल्लेख नहीं है।

--------

Many miracles related to the manifested Shivling Jageshwarnath