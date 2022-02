दवा कटु हो या मधुर पर आरोग्य प्रदान करती है: आचार्यश्री

कुंडलपुर महामहोत्सव: प्रशासन ने डेरा डाला, तैयारियां तेज

Published: February 09, 2022 11:49:32 am

दमोह. कुंडलपुर महामहोत्सव की तैयारियों को आचार्यश्री विद्यासागर महाराज की मौजूदगी बड़ा संबल प्रदान कर रही है। मंगलवार को तैयारियों का जायजा लेने राज्यमंत्री ओमप्रकाश सखलेचा और संभागायुक्त मुकेश शुक्ला कुंडलपुर पहुंचे थे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन किए। इस दौरान आचार्यश्री विद्यासागर महाराज ने भक्तों को संदेश दिया कि संक्षेप में भी बड़े कार्य हो जाते है। जिस प्रकार दवा दवा होती है, चाहे कटु हो या मधुर पर आरोग्य पाने के लिए लेनी पड़ती है। यह अलग बात है कि सभी लोग आरोग्य चाहते हैं और दवा भी सिर्फ मधुर चाहते हैं।

आचार्यश्री ने कहा कि अनंत काल से हम जो रोगी बने हुए है पर उचित वैद्य नहीं मिला। जिस प्रकार विषयों के सेवन से रोग होते हैं। जायका रूपी पैसा आजकल एक ऐसा रोग है। क्योंकि खीर खाकर भी पाचन नहीं होने से खट्टी- खट्टी सी डकार आती है। इसलिए खट्टी डकार ठीक हो जाने के लिए कुंडलपुर के बाबा की दवाई मिल जाए। सब रोग ठीक हो जाएंगे। आज का युग ऐसा है कि पैसों से स्वाद निर्मित किया जा रहा है। जब छापा पड़ता है तो सब कुछ धरा रह जाता हैं। मुंह कड़वा लगता है तो समझ लीजिए जीवन का सही स्वाद वही लेता है, जो ज्ञानी होता है। लोग पढ़ लिखकर शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं पर विश्वास हासिल नहीं कर पाते क्योंकि अक्षरों पर किसी का भरोसा नहीं बचा है। गुरु पर विश्वास हासिल करने के लिए एकलव्य बनना चाहिए। भीतर से आत्मा समरूप है। संचय काल चल रहा है। पैसे की बचत, समय की बचत करनी चाहिए। ज्येष्ठ निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज ने बड़े बाबा मंदिर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए और मंदिर परिसर, सहस्त्र कूट जिनालय निर्माण कार्य का अवलोकन किया।

कुंडलपुर महामहोत्सव शुरू होने में अब चार दिन ही बचे हैं इसलिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को बैठकों का दौर चला। राज्यमंत्री सखलेचा संभाग कमिश्नर मुकेश शुक्ला व आइजी अनुराग ने कमेटी व प्रशासन के बीच चर्चा की। आयोजन के साथ ही श्रद्धालुओं के रुकने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देर शाम कलेक्ट्रेट में भी बैठक हुई।

बड़े बाबा के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री के छोटे भाई

बड़े बाबा मंदिर निर्माण महा महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं छोटे बाबा आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के साथ 250 से अधिक पिच्छीधारी साधुओं का संघ विराजमान है। इधर बड़े और छोटे बाबा के दर्शनों के लिए देश भर से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का कुंडलपुर पहुंचना जारी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी भी पहुंचे। उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन करते हुए छत्र समर्पित किया। मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेकर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, मुनि समता सागर महाराज सहित अन्य मुनि राजाओं के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। ओमप्रकाश सखलेचा का बयान है। जिसमे 16 से कार्यक्रम की बात कह रहे हैं पर कुंडलपुर मन्दिर कमेटी ने इसबारे में बात नहीं की है। अधिकारिक कोई बयान मन्दिर की ओर से नहीं दिया गया है।

Medicine provides health whether bitter or sweet: Acharyashree