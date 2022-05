मदर्स डे # एक मां जिसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए घर से बाहर रखा कदम

पति के जाने के बाद बेटियों को इतना पढ़ाया कि एक जर्मनी में एक मुंबई में कर रही जॉब

दमोह. दो बेटियां बढ़ रही थीं, तभी उनके पिता का हार्टफेल हो गया, एक मां के सामने अपनी दो बेटियों की परवरिश की चिंता, उनकी इलेक्ट्रानिक्स शॉप थी, बड़ी बेटी दसवीं की पढ़ाई छोड़ दुकान पर बैठने की जिद कर बैठी, लेकिन मां ने बेटी को पढ़ाकर उसका भविष्य संवारने की ऐसी जिद पाली की आज वह एक श्रेष्ठ मां हैं और उनकी दोनों बेटियां बेहतर जीवन बसर कर रही हैं।

सुभद्रा अरोरा के पति का देहांत हो चुका था, उनकी बड़ी बेटी प्रीति अरोरा जो 10वीं क्लास में अध्ययनरत थी, उसने यह जिद कर ली कि वह अपने पिता की दुकान चलाएगी। इसलिए परीक्षा भी नहीं देगी। मां की इच्छा थी कि बेटी पढ़े लेकिन वह पिता के जाने के बाद इतने सदमें में आ गई कि अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर मां व छोटी बहन का पालन पोषण करना चाहती थी, लेकिन मां सुभद्रा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाकर उसे अलग मुकाम दिलाने का सपना संजोए थे। बड़ी बेटी की जिद पर उन्होंने अपनी सहेली डॉ. प्रेमलता नीलम का सहयोग लिया, जिन्होंने बड़ी बेटी को समझाया की 10वीं की परीक्षा दे दो, फेल या पास हो हम कुछ नहीं कहेंगे, मां को विश्वास था कि उनकी बेटी परीक्षा देगी तो आगे पढ़ेगी, उनका विश्वास फलीभूत हुआ बेटी 10वीं कक्षा में अव्वल आइ और उसका आगे पढऩे का मन बना, फिर मां ने दुकान चलाई, दोनों बेटियों ने पढ़ाई के साथ दुकान में हाथ बटाया। मां ने पिता का फर्ज निभाते हुए बेटियों के अन्य शौक डांस, ब्यूटी कांटेस्ट में हिस्सा दिलवाया। दोनों ने एमबीए की पढ़ाई की। बड़ी बेटी प्रीति अरोरा जर्मनी में सर्विस कर रही है, उसकी शादी हो चुकी है और जर्मनी में खुद का मकान भी ले लिया है। छोटी बेटी चारू भी मुंबई में सर्विस करती है। मां सुभद्रा अरोरा अभी मुंबई में अपनी छोटी बेटी के पास रह रही हैं। वह मदर्स डे पर कहती हैं कि जब वह अपनी बेटियों को बढ़ाने आगे बढ़ी तो उन्हें भी सहयोग दिया। उनकी दुकान ऐसी जगह थीं, जहां का माहौल खराब रहता था, लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो उनका हौसला व साथ देने वाले भी मिले जिससे वह अपना सपना पूराकर बेटियों को उनका मुकाम दिला पाई हूं।

Mother's Day # A mother who stepped out of the house for her daughter'