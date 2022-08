10 साल में हर साल बनी नई सड़क बारिश में उखड़ गई

कोतवाली से एसपी कार्यालय के सामने की सड़क का मामला

दमोह. दमोह शहर में कोतवाली से एसपी कार्यालय के सामने की सड़क जिसे जटाशंकर रोड के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से ही केंद्रीय मंत्री से लेकर कलेक्टर व प्रशासिनक अधिकारियों का प्रतिदिन आवागमन होता है। यह सड़क पिछले 10 साल में हर साल बनाई जाती है और बारिश आते ही उखड़ जाती है।

दमोह शहर की जटाशंकर रोड अति व्यस्ततम सड़क है, इसी सड़क से कलेक्टर बंगला, केंद्रीय राज्यमंत्री बंगला, जेल, एसपी कार्यालय सहित कलेक्ट्रेट व अन्य कार्यालय हैं। इसी मार्ग पर तहसील ग्राउंड है, जहां पर साल में एक दो बार वीआइपी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते रहते हैं। दमोह से जबलपुर हाइवे को जोडऩे वाला यह मार्ग शहर वासियों के लिए शार्टकट रास्ता है।

मुख्यमंत्री के आगमन पर बनती है

पिछले 10 साल में जटाशंकर रोड करीब एक किमी की यह सड़क जब-जब मुख्यमंत्री का आगमन दमोह हुआ है तब-तब सड़क नई नवेली कर दी जाती है। उनके जाने के बाद पहली बारिश आने पर गड्ढों में तब्दील हो जाती है। सड़क बनाने वाले सत्ता पक्ष के ही ठेकेदार होते हैं, जो एक रात में सड़क का निर्माण कर देते हैं।

हर साल बनी और उखड़ी कार्रवाई नहीं

जटाशंकर रोड पिछले 10 साल में हर साल बनी और हर साल उखड़ी है, लेकिन 10 बार सड़क बनने और उखडऩे के दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि जटाशंकर की एक किमी की सड़क में ही करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, इसके बाद कुछ माह में उखडऩे पर इसकी मरम्मत पर अलग से व्यय किया गया है। इस सड़क में किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने से सड़क का बनना और उखडऩा जारी है।

जर्जर सड़क बनी ब्लैक स्पाट

जटाशंकर रोड हर साल बारिश में खराब होने के कारण ब्लैक स्पाट के रूप में भी तब्दील हो रही है। इस सड़क पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। गड्ढों के कारण पिछले दिनों एक साइकिल सवार को टक्कर लग गई थी, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क जर्जर होने के कारण पिछले 10 सालों में इस सड़क पर हुए हादसों में करीब 20 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जिसमें कलेक्ट्रेट के भृत्य काशीराम भी शामिल थे।

भ्रमण के लिए निकलते हैं बुजुर्ग

जटाशंकर रोड से ही शहर के लोग सुबह शाम जटाशंकर व बेलाताल क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं, गड्ढों के कारण राहगीर बुजुर्गों के ऊपर वर्तमान में कीचड़ उचट रहा है। तेजी से वाहनों के आने पर उन्हें इधर-उधर बचने का प्रयास करना पड़ता है। जिसमें वह हादसे का शिकार हो रहे हैं।

3 साल रहती है ठेकेदार की गारंटी

नगर पालिका परिषद द्वारा रोड बनाने का जो टेंडर दिया जाता है उसमें ठेकेदार की 3 साल की गारंटी होती है। इस गारंटी के हिसाब से यह सड़क केवल 3 बार बननी थी, लेकिन इसे 10 बार बना दिया गया है। जो जांच का विषय है।





New road built every year in 10 years got uprooted in the rain