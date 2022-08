सीयूइटी के चक्कर में स्थानीय कॉलेजों में नहीं लिया दाखिला

सीयूइटी में विफल छात्रों का बर्बाद हो जाएगा एक साल

दमोह. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 यानी सीयूइटी यूजी परीक्षा दो चरणों में 15 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोजित की जा रही है। इस साल 12वीं पास विद्यार्थी इस टेस्ट के माध्यम से देश की युनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने स्थानीय कॉलेजों की तारीखों में फार्म दाखिल नहीं किए है। इधर स्थानीय कॉलेजों में भी सीटें खाली रह गई हैं और प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में यदि छात्र एंट्रेंस टेस्ट में फेल होता है तो वह इस साल कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएगा और उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा।

देश की युनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए इस बार 2 लाख 97 हजार से अधिक विद्यार्थी सीयूटी परीक्षा में शामिल हुए हैं। दमोह जिले से ही करीब 7 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने यह टेस्ट दिया है। उदाहरण के तौर सागर युनिवर्सिटी में 2400 सीटें हैं, लेकिन अकेले बुंदेलखंड से करीब 40 हजार विद्यार्थी यहां पर इस साल एडमिशन चाहते हैं। सीटों की संख्या कम होने से बुंदेलखंड के ही करीब 36 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति में इन विद्यार्थियों को अपने जिले के स्थानीय कॉलेजों में प्रवेश न मिलने के कारण या तो एक साल ड्राप करना पड़ेगा या प्राइवेट परीक्षा देने के लिए विवश होना पड़ेगा।

आदर्श कॉलेज बन सकता है विकल्प

एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी का कहना है कि दमोह जिले में सीयूइटी एंटें्रस टेस्ट में विफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके मनचाहे विषय के अनुसार आदर्श महाविद्यालय बरपटी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन भाजपा सरकार विद्यार्थियों के हित में काम नहीं कर रही है। जब इसके उद्घाटन की घोषणा की जा चुकी थी, आचार संहिता लगने पर उद्घाटन आगे बढ़ाया गया था, अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है तो महाविद्यालय प्रारंभ कराया जा सकता है, लेकिन भाजपा सरकार में फीता काटने की प्रवृत्ति के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

बुंदेलखंड के छात्रों को मिलना चाहिए वरियता

कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रजु यशोधरन का कहना है कि बुंदेलखंड का एक मात्र सागर विश्वविद्यालय है, जो यहां के विद्यार्थियों के लिए बड़ा विकल्प है। अब देश स्तर पर सीयूइटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि देश भर से सागर युनिवर्सिटी के लिए 2400 सीटों पर एक लाख छात्रों ने दावा किया है। इस स्थिति में बुंदेलखंड के छात्र पिछड़ जाएंगे, जबकि पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड के छात्रों का एडमिशन में एक बड़ा प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिए था। एक तरफ कोरोना की आड़ लेकर 12वीं सीबीएसइ की परीक्षाएं विलंब से कराई गईं विलंब से परिणाम आया है और सीयूइटी का परिणाम सितंबर में आएगा जिससे छात्रों का एक साल खराब होने के आसार बढ़ गए हैं।





No admission in local colleges due to CUET