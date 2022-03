अब शहर की पहाडिय़ों के ऊपर तक होने लगा अतिक्रमण

दमोह शहर में एक भी नहीं हुई माफिया पर कार्रवाई

दमोह. प्रदेश में माफिया द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर बुल्डोजर चल रहा है, लेकिन दमोह शहर की नजूल की जमीन पर माफिया का अवैध कब्जा होने के बाद पहाड़ों पर उसकी नजर पड़ गई है, अब शहर की पहाडिय़ां अतिक्रमण की चपेट में आ रही है और ऊपर तक मकान बनाने की मुहिम शुरू हो गई है।

दमोह शहर में लगानी व कृषि भूमि के अलावा सबसे ज्यादा सरकारी जमीनें हैं। शहर में नजूल की जमीन पर कई बस्तियां बन गईं और कलेक्ट्रेट गाइड लाइन के अनुसार महंगी हो गईं। इंदिरा कॉलोनी से शहर में अतिक्रमण की शुरुआत हुई थी, इसके बाद जटाशंकर कॉलोनी, मुकेश नायक कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, पॉलीटेक्नि कॉलेज के पीछे से किशन तलैया और वर्तमान रानी दमयंती नगर कॉलोनी तक सरकारी जमीनें अतिक्रमित कर बस्तियां बनाई गईं, इन बस्तियों को बनाने राजनीति का लबादा ओड़े भू-माफिया ने आकार दिया है। अब नजूल व राजस्व की जमीनें भर गई हैं तो पहाड़ों पर बस्तियां बनाने का क्रम शुरू हो गया है। शहर की सभी पहाडिय़ों पर नीचे से अतिक्रमण होते हुए ऊपर मकान बनना शुरू हो गए हैं। नौगजा पहाड़ी, जटाशंकर सर्किट हाऊस की पहाड़ी व गजानन पहाड़ी के नीचे से ऊपर की ओर मकान बनना शुरू हो गए हैं, जिससे आगामी दिनों में इन पहाडिय़ों के ऊपर भी मकान बने हुए दिखाई देने लगेंगे।

बड़ी कार्रवाई नहीं हुई

दमोह में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिन बस्तियों में लोगों ने अवैध कब्जे किए थे, उनके लिए एपीएल व बीपीएल के आवास समन्ना रैयतवारी में नगर पालिका परिषद द्वारा मल्टी प्लेक्स बनाकर दिए, लेकिन जिनके लिए आवास बने उनक बैंक फाइनेंस नहीं हो पाया और जो समर्थ न उन्होंने गरीबों के आशियानों पर एक-एक पूरा पोर्सन लेकर उसका पर व्यवसायिक कब्जा कर लिया है। अब महज 8 लाख रुपए में एक-एक ब्लॉक पर प्रभावशालियों के हित लाभों के व्यवसाय संचालित हो रहे हैं और गरीब अवैध कब्जों वाली जमीन पर ही बगैर गुजर बसर कर रहा है।

अतिक्रमण के नाम पर चूना डाला, टपरे हटाए

प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। चिह्नित कर बड़े बड़े परिसर ढहाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में ऐसी अतिक्रमित बस्तियों को खाली कराया जा चुका है, लेकिन दमोह जिला प्रशासन द्वारा एक भी बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की है। जिसमें जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया हो।

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भी मुक्त नही

दमोह शहर में हाऊसिंग बोर्ड की रानी दमयंती नगर कॉलोनी बन चुकी है लोगों को आवास भी आवंटित हो चुके हैं, लेकिन यहां पर भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। इसके अलावा बायपास से लेकर अन्य जगह पर ढाबा अतिक्रमित कर बनाए जा रहे हैं। जिन्हें हटाने कार्रवाई नहीं की जा रही है।

डीएएम 101 नौगजा पहाड़ी की एक ओर से ऊपर तक बढ़ता अतिक्रमण।

Now the encroachment started happening on the hills of the city